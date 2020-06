La Victoria: cae banda que falsificaba medicinas adulteradas para niños [VIDEO]

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a miembros de una banda que falsificaban medicinas de alta demanda como Panadol y Panadol Infantil, entre otras pastillas de diferentes marcas, en pleno estado de emergencia por el coronavirus.

Los efectivos policiales realizaron varios operativos en simultáneo durante el último fin de semana en los distritos de La Victoria y Cercado de Lima, donde incautó la mercadería. En la intervención de la cuadra 6 del Jirón Ica, se detuvo a presunto cabecilla de la banda, nada más y nada menos que un expolicía, identificado como Pedro Torres Arbieto.

PUEDES VER Policías participaron en fiesta durante toque de queda

Junto al exagente, también se detuvo a un hombre quien negó pertenecer a la banda y argumentó que solo ofrecía el servicio de taxi. “No es la primera vez que le hago taxi, no voy a negarlo, hago servicio a clientes que me llaman y los que agarro en la calle. Ese es mi trabajo, no tengo nada que ver con esto, es un baldazo de agua fría”, expresó.

Los miembros de la banda fueron trasladados a la sede de la Dirincri PNP (Central Operativa de Investigación Policial), mientras duren las investigaciones.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.