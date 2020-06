Exministro de Salud sobre medidas contra la COVID-19: “En ninguno de los frentes tenemos éxito”

El exministro de Salud Abel Salinas comentó que la estrategia del Gobierno para frenar casos de coronavirus no tiene éxito. Por ello, pidió que cambien de manera radical algunas disposiciones.

Explicó las fallas de las medidas oficializadas después de que el domingo 30 de mayo se revelara el más alto número de personas contagiadas desde que inició la emergencia nacional: 8.805.

“Tenemos una de las más altas tasas de contagio en Latinoamérica. Es necesario evidenciar que las cosas no están teniendo los resultados que quisiéramos. La cuarentena que hemos alentado por mucho tiempo por sí sola está teniendo otro impacto inmanejable”, afirmó. Asimismo, concluyó que “en ninguno de los frentes tenemos éxito. A pesar de los esfuerzos que todos hacemos, tenemos que cambiar los criterios en la estrategia urgentemente”.

Lo que debería hacerse, según Salinas, es revelar la información real sobre los efectos del coronavirus y no mezclar la cifra de pruebas moleculares realizadas con la de las pruebas rápidas.

“Estamos mezclando pruebas rápidas con moleculares y estamos perdiendo el control. No es posible que usemos pruebas moleculares y serológicas indistintamente para el mismo objetivo. Son dos cosas diferentes. Ya hemos aprendido la lección. Creo que vamos detrás de los casos y se nos pasan muchas (personas contagiadas) no solamente porque hay más sino porque no podemos llegar a tiempo”, manifestó.

Para Salinas, el personal de salud debe visitar a los vecinos de los distritos donde hay más casos de coronavirus y llevarles la medicación. Así, podrían permitir que trabajadores de lugares con menos infectados se reincorporen a sus centros de trabajo.

“Estamos haciendo un protocolo de reactivación que es complejo. Veía ayer que de 190.000 empresas pequeñas que ingresaron su protocolo, menos del 10 % tenían aprobación. Creo que tenemos que hacer un protocolo general, más sencillo", señaló.