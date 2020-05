Retorna transporte público pese a suba de casos COVID-19 en Arequipa

Alexis Choque - Mónica Cuti

La Municipalidad Provincial de Arequipa dispuso que desde hoy, las unidades de transporte público vuelvan a circular en la ciudad, pero en horarios restringidos. Para algunos especialistas de salud, la medida provocará que en la ciudad el número de casos positivos de coronavirus, se dispare desmedidamente.

Esta postura no es aceptada por los representantes del municipio. Indicaron que la decisión se tomó en base al decreto que se público el último sábado, donde el Gobierno central dispone el reinicio paulatino de ciertas actividades. Refirieron que para evitar que los trabajadores se trasladen en vehículos piratas, como ocurrió la semana pasada, se debe permitir el retorno del transporte público y de taxis.

Agregaron que debido a la falta de proveedores, muchas unidades no pudieron adaptarse a los protocolos. Por ello se les dio un plazo de 45 días.

Esta justificación no es compartida por el exdecano del Colegio Médicos de Arequipa, Renato Tapia. Sostiene que la medida no es oportuna ya que Arequipa aún no ha logrado alcanzar el pico más alto de infectados. “El reiniciar el transporte no parece prudente. Estamos observando un incremento de casos, los hospitales prácticamente están colapsando. Se deberían plantear otras medidas para que las personas se desplacen respetando la distancia social”.

Pronostica que en los próximos días se verá un repunte de casos, que podría provocar el colapso del sistema de salud.

El presidente de la Federación Médica de Arequipa, René Flores, también coincide en que no es una medida atinada. “Por más que se quiera no va a ver un control adecuado de los medios de transporte y menos de las personas que están viajando. Es un tremendo riesgo”.

Flores señala que debe existir un control minucioso con ayuda de la Policía y las Fuerzas Armadas en los paraderos. Agrega que las autoridades deben exigir que los transportistas se realicen pruebas rápidas de COVID-19 cada dos semanas.

Para el médico de EsSalud, Carlos Vizcarra Velazco, las autoridades deberían garantizar que los vehículos que brinden este servicio, cumplan con todos los protocolos y evitar la informalidad. “Lamentablemente no tenemos todos los servicios de salud en actividad. Estamos con una atención en dos centros Covid, uno de ellos muy precario. No tenemos atención para otros pacientes crónicos de la región”.

Implementación

Para el retorno de este servicio, los transportistas tuvieron que adecuar una seria de implementos en sus unidades. David Villanueva, representante del Consorcio Cono Norte, estima que cada transportista invirtió por los menos 2 mil soles en implementar una cabina acrílica que separe al chofer, un dispensador de agua para el lavado de manos, señalización, entre otros.

Para los especialistas de salud, disminuir la capacidad de asientos al 50% no garantiza que los pasajeros estén libres de contagio. Villanueva por su parte señala que ellos solo cumplen con los protocolos que emitió días atrás el Ministerio de Transportes. “Se va a respetar al distanciamiento físico, el pago se va a realizar mediante una ventana y ya no como antes. Estamos protegiendo en lo posible a nuestros choferes y pasajeros”.

Villanueva añadió que pidieron al alcalde Omar Candia, un exhaustivo control para evitar el transporte informal.

Sobre el horario para trabajar (de 5:00 a 9:00 horas y de 16:00 a 19:00), Villanueva aseguró que es una medida antitética que la comuna les impuso. Pedirán que el horario se extienda.

Patrick Quilca, gerente de la empresa Transcayma, señaló que el tema del incremento en el costo de los pasajes recién se evaluará.v