Huancavelica: docente nominado al ‘Nobel de Educación’ camina 10 km diarios para dar clases

Contra todo obstáculo. Ni el cierre de los colegios por la pandemia del nuevo coronavirus, ni las largas distancias ni la falta de recursos tecnológicos son impedimentos para que el maestro Gerson Ames Gaspar dicte clases a sus alumnos en Huancavelica.

El profesor camina 10 kilómetros diariamente para llegar a cada una de las casas de sus estudiantes, quienes no cuentan con Internet ni equipos para acceder a la plataforma ‘Aprendo en Casa’.

“Debemos entender que hay estudiantes que no tienen televisor, radio ni celular, y si tienen, no cuentan con saldo, entonces no se le puede enviar audios ni videos”, comenta a Latina Noticias.

Una pizarra, un plumón, un parlante y todas las ganas para enseñar son suficientes para desarrollar la clase del día. Asimismo, Ames cuenta que toma las medidas necesarias para evitar el contagio por coronavirus entre él y sus alumnos.

“Es una educación a delivery que tiene un protocolo. El estudiante sale a la puerta de su casa, yo voy con la pizarra, mantengo una distancia de dos metros y se le brinda lo que el Ministerio de Educación propone a través del ‘Aprendo en Casa’”, cuenta a Latina Noticias.

Esta no es la primera vez que Ames destaca por su labor de docente. A finales del año pasado fue nominado al premio The Global Teacher Prize, considerado el ‘Nobel de la Educación’, por crear el método de enseñanza de matemáticas ‘Ruwaspa Yachani’.

Él egresó de la Facultad de Educación de la Universidad San Marcos y siempre quiso contribuir a la mejora de la enseñanza de matemáticas en Huancavelica, la región en la que creció.

Pese a sus recursos limitados, siempre se esforzó por no dejar sus estudios universitarios y continuar hasta terminarlos. Incluso revela que trabajó como operario de limpieza en un supermercado de Lima para generar ingresos.

En el mes de febrero este diario le realizó una entrevista que puede leer AQUÍ.

