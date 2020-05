Encontró a un anciano vendiendo golosinas en la calle y le compró todo [VIDEO]

La cuarentena en la que se encuentra el país por la propagación de la COVID-19, ha llevado a que muchas personas en estado de vulnerabilidad, no cuenten con los recursos suficientes para subsistir. Es el caso del señor Simón, un adulto mayor que se ha visto obligado a salir a las calles de Huánuco a vender sus golosinas.

El último viernes Sergio Junior, un joven de esta ciudad, lo encontró en la calle con su bandeja de golosinas, esperando que alguien pueda comprarle una.

Al verlo, Sergio se le acercó y le preguntó por el valor de cada una de sus golosinas. Luego le pidió que le ayude a sumar todo porque iba a comprárselas. Hasta ese momento, Simón no parecía creer que el joven iba a pagar por todas sus golosinas.

Juntos sumaron 44 soles en total. Recién cuando Sergio sacó un billete de 50 soles y se lo dio, Simón se sorprendió y se puso feliz. Al final Sergio no se llevó los productos, solo tomó un chocolate que Simón le invitó y le pidió que vaya a casa a descansar. “Sabes estaba pasando por aquí y te he visto trabajando, como te he visto trabajando te he venido a felicitar. Quería comprar todo, pero mejor te vas a descansar, mañana vienes”, le dice. Además del dinero, Sergio le entregó una bolsa con víveres de primera necesidad.

El noble gesto fue registrado en un video grabado por el mismo joven y publicado en la página de Facebook, Rueda de Avisos Huánuco que él mismo administra.

Esta no es la primera vez que Sergio ayuda a las personas más vulnerables en esta pandemia. En el Día de la Madre también entregó víveres y regaló peluches a mujeres.

Sus acciones reciben buenos comentarios de parte de las personas en redes sociales.