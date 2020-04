Advierten que colegios públicos no están listos para recibir más alumnos

Arequipa. Mientras el gobierno evalúa la posibilidad de abrir la matrícula para que los escolares que asisten a colegios particulares puedan trasladarse al sistema público, los docentes ven bastantes problemas para que esto suceda.

El decano del Colegio de Profesores, Alex Paredes Gonzáles, criticó al presidente Martín Vizcarra por desconocer que en el sector Educación la matrícula no se cierra sino hasta el tercer trimestre. Haciendo esta aclaración, Paredes advierte que el posible traslado masivo de estudiantes de la educación privada a la pública podría generar una aglomeración en estos últimos planteles.

Según la Unesco, dice Paredes, el número de alumnos que se recomienda por aula es 35. Con la llegada de más alumnos, se recargará la tarea del docente y bajará la calidad de atención que se da a cada estudiante. “Y si ahora se hace esta invitación masiva, ¿quién los va a atender?”, se pregunta el decano.

El otro problema es que los docentes, en este contexto de aprendizaje virtual, están armando su plan de trabajo para una determinada cantidad de alumnos y de por sí, ya tienen problemas para usar las nuevas tecnologías y el sistema que se conflictúa por la calidad de conexión a internet.

Para el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep) en Arequipa, Adolfo Quispe, los colegios públicos van a comenzar a colapsar y a requerir más docentes; por lo que el Estado debería contemplar la contratación.

Paredes opina lo mismo y señala que ante el ejército de desempleados que habrá a consecuencia del cierre de colegios privados, el gobierno debería contratar a sus colegas.

Además, cuestiona que el Ministerio de Educación no haya terminado el proceso de contratación de 2020, aunque sea de forma virtual. Quispe certifica esto, pues conoce de muchos docentes a quienes aún no les entregaron sus resoluciones de contrato, pero están trabajando. Sin embargo, para el trámite administrativo no pueden hacer nada, a falta de este documento.