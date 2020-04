Jóvenes llevan cuatro días caminando desde Tarapoto hacia Junín [VIDEO]

Una nueva travesía. Cuatro jóvenes van cuatro días caminando desde Tarapoto hacia Puerto Ocopa en Junín. Hasta ese lugar, ellos pretenden llegar para seguir con la cuarentena nacional.

Ellos son técnicos agropecuarios y se encontraban en Tarapoto laborando; sin embargo, con el estado de emergencia y la cuarentena anunciada por el Ejecutivo, los jóvenes se quedaron sin trabajo y sin dinero para seguir solventando sus gastos en dicha región.

“No sabíamos que nos iba a agarrar la cuarentena. Ahora, hemos salido de allí hacia nuestro pueblo natal”, señaló uno de los jóvenes a América. Los cuatro han emprendido la travesía de llegar hacia su pueblo. En un primer tramo llegaron a Juanjui, donde descansaron para seguir con la ruta.

Los jóvenes tienen un largo camino por recorrer y, por ello, piden que si los ven puedan ayudarlos. “Quizás alguien por ahí nos levante, nos lleve hasta cierto lugar y podamos avanzar caminando”, dijo.

Ellos no cuentan con dinero suficiente para un hospedaje, e incluso, no tienen suficientes alimentos para seguir. No obstante, continuaran la ruta camino a Tocache, luego a la región de Junín, para finalmente llegar a su pueblo.

Familias que caminaban por la Carretera Central dieron positivo por COVID-19

El martes 14 de abril, cientos de personas buscaban retornar hacia su pueblo natal: Huancavelica, y en esa travesía varios caminaron por horas por la Carretera Central. Si bien la ministra del Ambiente entabló una conversación con ellos para trasladarlos en buses, este último miércoles, al menos unas 40 personas dieron positivo a la prueba de coronavirus.

Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, indicó que las personas infectadas han sido aisladas junto a sus parientes y serán trasladados hacia la Villa Panamericana para que cumplan el aislamiento obligatorio. El resultado se obtuvo tras procesar más de 1.200 pruebas rápidas.