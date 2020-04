INPE: desinfectan carceleta de Lima y vehículos donde trasladan detenidos

El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) comunicó que desinfectaron las carceletas de Lima y los vehículos donde trasladan a los detenidos. Enviaron este mensaje un día después de que estas personas con síntomas de coronavirus denunciaran que los hacinaron en una celda.

En el documento difundido por el INPE se precisa que asearon las celdas, los pasillos, las oficinas administrativas y otros ambientes usados por sus trabajadores.

PUEDES VER Minsa confirma muerte de 14 pacientes con COVID-19 y cifra se eleva a 230

La Oficina Regional de Lima (ORL) del INPE contrató a una empresa de limpieza para que realice estos trabajos dos veces cada semana durante un mes.

El personal de esta compañía también desinfectó los buses, las ambulancias y los autos donde trasladan a los internos y al personal del INPE.

Interno habría fallecido en carceleta del INPE

Familiares de personas que permanecen en las carceletas del INPE señalaron que 17 detenidos que tendrían la COVID-19 permanecen hacinados en una carceleta. Uno de ellos aseguró que un señor falleció dentro. Temen haber sido contagiados, pues esta persona estuvo en tres de las siete celdas.

También revelaron que el personal médico que les tomó las pruebas de hisopado no les informó los resultados.

“Somos los de la celda 6. Nos han aislado, somos 17 personas que estamos como ratas acá y el 90 % tenemos fiebre, dolor de cabeza, malestar general, diarrea. No hay técnico del INPE. No hay doctores. No hay nada y no hay comunicación con nuestros familiares. No hay medicina. Nos sentimos mal. Por favor. Ayúdennos”, afirmaron en Panamericana Televisión.