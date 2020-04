¿Cómo atender a mi mascota durante el estado de emergencia por el coronavirus?

Con el objetivo de frenar la expansión del nuevo coronavirus (COVID-19), el presidente del Perú, Martín Vizcarra, extendió el estado de emergencia en todo el país hasta el 26 de abril de 2020. El aislamiento social obligatorio y las restricciones en el tránsito fueron las extremas medidas que se ordenaron.

Pero aún surgen dudas con respecto a cuándo está permitido sacar a las mascotas para que hagan sus necesidades diarias y cómo atenderlos durante la cuarentena. Esto, teniendo conocimiento que muchos hogares peruanos tienen perros, gatos, conejos, entre otros animales domésticos.

El Gobierno deja en claro que solo puedes sacar a tu perro para que haga sus necesidades a sitios muy cercanos a tu casa. A continuación, te daremos algunas recomendaciones para cuidar a tus mascotas durante el estado de emergencia.

-Puedes sacar a tu perro para que haga sus necesidades a sitios muy cercanos a tu casa, ser breve, usar mascarilla y mantener tu distancia social. Recuerda recoger sus heces antes de irte. No utilices esta salida como excusa para incumplir la cuarentena.

-Si tu perro no hace sus necesidades en el breve tiempo que lo sacaste, vuelve a intentarlo al día siguiente. Si las hace dentro de casa, limpia sin regañarlo. Él no sabe lo que está pasando; entiéndelo y no lo hagas sentir culpable.

Estas son las recomendaciones para atender a las mascotas en tiempos de coronavirus. (Foto: Difusión)

Durante la restricción social de los domingos

-Puedes sacar a tu mascota a hacer sus necesidades lo más rápido posible como excepción, según el ministro del Interior, Carlos Morán. Toma en cuenta que no es un paseo, solo puedes salir cerca a la puerta de tu vivienda.

- Aprovecha los domingos para bañar a tu perro y enseñarle nuevos trucos. Pasar más tiempo con ellos los ayudará a relajarse.

- Los centros veterinarios solo atenderán casos de emergencia, en los que la vida o la salud de las mascotas corran riesgo. Consulta con tu veterinario sobre sus servicios.

Ahora, para comprar sus alimentos, puedes recurrir solo tú a los supermercados. También puedes adquirir arena sanitaria para gatos y alimentos para ave en los importadores y distribuidores que brindarán dicho servicio esencial.

No olvides seguir las indicaciones del Gobierno por tu salud y la de los demás. Está en nosotros aplanar la curva de crecimiento del nuevo coronavirus. Cumplamos con la cuarentena.