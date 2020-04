Policía con COVID-19 es trasladado a Villa Panamericana tras denuncia de su esposa por mala atención

A través del Twitter, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la situación de uno de sus agentes que fue diagnosticado con coronavirus. El joven de 27 años ha sido trasladado a la Villa Panamericana para una mejor atención del personal de salud.

Anteriormente, la esposa del policía, Jackeline Arias, denunció que su pareja no recibía la atención adecuada en el Hospital de la Policía. Tras ello, removieron al joven hacia dicho nosocomio.

Por otro lado, la PNP resaltó que tanto la esposa como su hija menor serán sometidas a pruebas de descarte de COVID-19, debido a que estuvieron en contacto con su esposo y vivían en el mismo hogar.

🚨| En torno al caso de uno de nuestros agentes infectado por covid-19 difundido en un medio de comunicación, informamos que dicho suboficial ha sido trasladado a la Villa Panamericana donde recibe la atención necesaria. Su pareja e hija serán sometidas a las pruebas de descarte. pic.twitter.com/r3j1MbQnn8 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) April 9, 2020

En una entrevista anteriormente en el programa Al Estilo Juliana, ella comentó que su esposo presentaba síntomas respiratorios graves como fiebre, tos y malestar general. A pesar de estar en el Hospital de la Policía, él permanecía en la Sala de Emergencias, donde existe un nivel alto de contagio a otros pacientes.

En su momento, ella denunció que no recibía medicinas y alimentación adecuada desde el día anterior. “¿Cómo es posible que lo tengan así?, ¿cómo la institución la ha abandonado de esa manera? A un enfermo se le tiene que alimentar. El doctor de emergencias dice que no tiene derecho a un pan porque no está internado”, manifestó.

Por dicha denuncia, la Policía Nacional del Perú (PNP) tomó cartas sobre el asunto y decidió escuchar a la mujer y trasladó al policía a una mejor zona para que sea atendido las 24 horas.