La costumbre a la informalidad, impedimento para acatar la cuarentena

Mónica Cuti. Arequipa

El aislamiento social es fundamental para contener el avance de la pandemia. Este permite menos contagios y menos pacientes en los servicios de emergencia de los hospitales públicos. La ciudadanía no parece entenderlo. No obstante a las normas dictadas por el Gobierno siguen aglomerándose en los centros de abastos y bancos. Ayer y probablemente hoy, serán días de terror ante el anuncio del Gobierno nacional de declarar una cuarentena total el jueves y viernes. Por la mañana de ayer, el Avelino Cáceres en José Luis Bustamante y Rivero, y Metro de Cerro Colorado, eran hervideros de gente. En este último se formaron colas de hasta seis cuadras. Ciudadanos del Cono Norte acudieron al establecimiento a abastecerse de productos de primera necesidad, luego del cierre de la plataforma comercial Río Seco para su fumigación.

Los compradores bajaron a pie desde Río Seco hasta el centro comercial. Otros formaban colas para trámites bancarios que pueden hacer por internet.

“Hay cosas que no pueden cambiarse de la noche a la mañana como la cultura de la informalidad, que es evidente está en todos los campos de la sociedad y que se ha hecho habitual”, señala el sociólogo José Luis Ramos Salinas sobre estas aglomeraciones.

Explica que al normalizarse estos comportamientos, la sociedad se acostumbró a crecer a espaldas de lo que indican las normativas y hasta cierto plano fue normalizado por los propios gobiernos. Pese a ello, la cantidad de personas que incumplen con el Estado de Emergencia sigue siendo menor a la que se esperaba, dice.

El hecho de que los mercados estén abarrotados tiene una explicación. Según él, “somos gregarios, es decir que vivimos en comunidad y no toleramos la soledad”.

El sociólogo Raúl Fernández Llerena considera que el Gobierno en un inicio no advirtió la verdadera magnitud de la pandemia, por lo que muchas personas tomaron el Estado de Emergencia de forma ligera, a esto se suma la informalidad del trabajo en la población que según indica es más del 70%. Ello hace que la gente se alimente de lo que ganan a diario, por lo que es complicado que se les niegue el trabajo para sobrevivir.

“Es ahí en que interviene el Gobierno que está tomando buenas acciones, pero debe recurrir a la ayuda privada, a los grandes inversionistas”, dice.

Pase restringido

Para evitar las aglomeraciones, el pase para realizar compras en el Terminal Pesquero de Río Seco en Cerro Colorado será restringido el miércoles. La presidenta de la asociación de comerciantes del centro de abastos, Sonia Medina, señaló que formarán grupos de 30 personas para que puedan ingresar.

Ello tras emitirse un decreto del Ejecutivo que impide la movilización el jueves y viernes y no se abrirán los mercados. “Nosotros tampoco queremos contagiarnos y se debe cuidar la salud de los compradores”, señaló. En el mercado El Palomar también se restringirá el paso.

Jorge Bedregal

Historiador

Covid-19 saca lo mejor y peor de nosotros

Las disposiciones no están funcionando del todo, pero las razones son muchas, creo que quienes lo están cumpliendo más son las clases medias, porque de parte de los que tienen más al parecer hay un desprecio por quien está emitiendo esta medida (el presidente) y las personas de bajos recursos son los que compran a diario porque sus ganancias son diarias.

Todas las crisis sacan los mejor y lo peor de las personas, pero aún no entienden la dimensión de lo que pasa, porque el asunto de la cuarentena no es que nos desahagamos del virus, sino que no todos nos enfermemos al mismo tiempo y colapsen los servicios sanitarios.