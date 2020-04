Desinfectan y fumigan comisarías de Villa El Salvador

Debido al peligro de contagio al que son expuestos los miembros de la Policía Nacional durante el estado de emergencia, la municipalidad de Villa El Salvador realizó trabajos de limpieza, desinfección y fumigación en las tres comisarías que cuenta el distrito.

Con un potente químico desinfectante y una mochila de fumigación realizaron el aseo en los interiores y exteriores de las comisarías de la urbanización de Pachacámac, de Laderas de Villa y la de Villa El Salvador.

También se limpiaron y desinfectaron los vehículos donde los efectivos policiales realizan su patrullaje diario.

Estos trabajos forman parte de las acciones preventivas que la municipalidad viene ejecutando en diversos puntos del distrito, con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus y cuidar la salud de los vecinos.

Denuncia contra aquellos que incumplan la cuarentena

La comuna de Villa El Salvador habilitó una línea gratuita para denunciar a aquellos vecinos que incumplan con el aislamiento social obligatorio, así como con la inmovilización de tránsito.

A través de un teléfono fijo o celular, los residentes del distrito pueden marcar *200 y denunciar a los vecinos que no acaten las medidas decretadas por el Gobierno.

Tres fallecidos y al menos 20 policías hospitalizados por COVID-19

El ministro del Interior, Carlos Morán, anunció el pasado 2 de abril que, tres efectivos de la PNP han fallecido por el nuevo coronavirus, mientras que al menos otros 20 están contagiados con esta enfermedad.

A esta cifra se le suma la denuncia realizada por un suboficial de la institución, quien señala no recibir atención médica.

“El martes en la noche me hice la prueba del hisopado, el sábado (cuatro días después) me informaron que di positivo. Pese a ello, el hospital de la Policía nunca me llamó, cuando lo hago yo no contestan”, reveló el agente, quien pide que su familia pase la prueba del hisopado.