Tacna: Impiden instalación de albergue para indigentes en Parque Perú [VIDEO]

No lo dejaron entrar. El gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe, y otros funcionarios, fueron impedidos de ingresar al recinto municipal llamado Parque Perú. Los trabajadores de limpieza pública, que tienen su base allí, rechazan la posibilidad de implementar allí un albergue para indigentes.

El Comité Regional de Prevención y Control del coronavirus COVID-19 decidió instalar en el Parque Perú, un albergue para personas que duermen en las calles. Ese recinto está alejado de la ciudad y es usado para ferias gastronómicas, festivales y conciertos con capacidad de 14 mil personas. También tiene una plaza de toros y un auditorio.

Los trabajadores de limpieza no abrieron la puerta a la autoridad y advirtieron que entrarían en huelga si se insiste en albergar a extraños en el Parque Perú. Además, gritaron que ese recinto no tiene los servicios básicos suficientes para atender a más gente. "¿Cómo sabemos si esos extraños no están enfermos?", cuestionaron los trabajadores.

La Policía Nacional acudió al lugar, convocados por el gobernador Tonconi. También se llamó a la Fiscalia, pero el gobernador decidió retirarse y tratar el tema en la comisión. El alcalde de la provincia de Tacna, Julio Medina Castro, tiene bajo su administración el Parque Perú.

Las desavenencias entre Medina y Tonconi en el periodo de emergencia se han evidenciado más en las últimas semanas. Mientras para Medina, todo está bajo control, Tonconi realiza constantes propuestas para regular la concentración de personas.