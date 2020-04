Trujillo: anciano fallecido en vía pública dio positivo para coronavirus

Trujillo. El coronavirus causó la muerte del hombre cuyo cadáver fue hallado el lunes último en la prolongación César Vallejo, cerca del centro comercial Real Plaza.

Así lo confirma el certificado de defunción expedido por el médico que lo examinó.

El occiso era un anciano de 66 años, quien trabajaba haciendo limpieza por más de 40 años, según manifestó una mujer que no es pariente de sangre, pero consideraba al infortunado como un hermano mayor y por eso vivía en la casa de ella.

“Desde que el gobierno dio la cuarentena, a él no lo hemos visto para nada (…). El viernes último hablé con él por teléfono y me dijo que estaba bien y que no me preocupara, hasta que me han avisado que estaba muerto en la calle”, lamentó la familiar.

Ella mostró su indignación por cuanto consideró que la familia del galeno para la cual trabajaba el fenecido no debió dejarlo salir. “Él ganaba 500 soles por hacer la limpieza”, aseveró la familiar.

El finado era soltero, vivía en el distrito de Víctor Larco y estaba inscrito en el Seguro Integral de Salud (SIS).

Protocolo

El cadáver fue entregado a sus deudos una vez tomadas todas las medidas de bioseguridad y debe ser cremado para evitar cualquier contagio.

La víctima fue encontrado alrededor de las 10:30 de la mañana del lunes. Llevaba una mascarilla de tela color negra.