Chiclayo: Individuo hace valer su influencia con oficial de la Policía para evitar ser intervenido [VIDEO]

Un irresponsable sujeto hizo valer la influencia que tiene dentro de la Policía, para evadir la acción de las fuerzas del orden durante el estado de emergencia. Al verse perdido porque agentes policiales lo detuvieron por incumplir con el estado de excepción decretado por el Estado peruano, no tuvo mejor idea que llamar a un mayor de la PNP para que lo saque del lío en el que se había matado.

“Mayor buen día, tengo un problemita. Unos agentes me han intervenido, tengo aquí un suboficial de apellido Salazar que me está haciendo mucho problema, me ha traído serenazgo y otras cosas más, le he dicho que soy primo de Arroyo Chulle que trabaja en la comisaría del Norte, pero no hace caso”, dice el sujeto en parte de la llamada telefónica.

En respuesta el agente que lo intervino le dice: “Dígale que es el suboficial Salazar Arellano, Salazar Arellano Juan, y usted está en falta, pues está incumpliendo con el estado de emergencia”, replicó el agente.

Mientras el sujeto, que hay sido identificado como Pascual Bayona Chuye, personal de Seguridad Ciudadana interviene su casa ubicada en el pueblo joven Jorge Chávez en donde funciona un restaurante.

Al final de la intervención el agente policial le hace ver al sujeto que se encuentra cometiendo un delito, tráfico de influencia, situación que sínicamente niega.

Por su parte el jefe de la Región Policial Lambayeque, coronel PNP Elmer Gumarey señaló que desconocía lo sucedido y que se iniciaría una investigación al respecto, pues señaló que se podía permitir este tipo de conductas, más aún cuando se vive en estado de emergencia.