Estudiantes en EE. UU. perjudicados por cierre de fronteras

Por Doris Aguirre y María Elena Hidalgo

Cientos de jóvenes estudiantes peruanos que se acogieron al programa Work and Travel para laborar temporalmente en los Estados Unidos son los principales perjudicados por el estado de emergencia que decretó que el Gobierno para controlar la expansión del coronavirus.

Los contratos de la mayoría de jóvenes culminaba en la segunda mitad de marzo, pero los centros de trabajo donde cumplían con sus labores cerraron intempestivamente por las medidas del gobierno estadounidense. Pero cuando intentaron regresar al país sus vuelos fueron cancelados por la cuarenta dictada por el Ejecutivo.

María Guzmán Narro, que era parte del programa Work and Travel, relató a La República qué es lo que está pasando con los peruanos como ella que virtualmente quedaron en la calle.

“El hotel del resort en el que trabajaba para programa Work and Travel cerró el domingo 15. Yo estoy en Colorado y mi pasaje de retorno era para el 25, al ver que las cosas se ponían mal en Perú, lo adelanté al 20 pero cuando cerraron la frontera quise cambiarlo para el 16 de marzo, pero ya no había boletos, por lo que lo moví para el 1 de abril. Viajo con la empresa United Airlines y veo por el aplicativo que los vuelos de abril no están programados. Por los medios se ha dicho que United Airlines no vuela todo abril pero a nosotros no nos ha llegado ninguna comunicación suya al respecto”, relató María Guzmán.

“Nos hemos comunicado con el consulado de Denver y nos han dicho que no habrá vuelos hasta el 30 de marzo y que las embajadas están alojando personas de extrema necesidad, por lo que a nosotros nos pidieron que no nos movamos de donde estábamos porque tenemos casa y comida gratis. Pero que igual nos van a sacar cuando programen vuelos humanitarios. Somos 15 peruanos que estamos en el hotel. Lo que nos preocupa es la falta de información, no sabemos si tenemos que pagar pasajes nuevamente”, apuntó Guzmán.

Sin embargo, no todos los peruanos del mismo programa han tenido la misma suerte.

Ronny Sánchez Tovar, un estudiante de 20 años de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal, viajó hasta Miami en busca de un vuelo de retorno.

“El 3 de diciembre del año pasado viaje a los Estados Unidos a través del programa Work and Travel para trabajar en el Estado de Wisconsin y mi regreso al Perú estaba programado el 16 de marzo de este año. Pero cuando fui al aeropuerto de Chicago me di con la sorpresa de que mi vuelo había sido cancelado”, dijo consternado Ronny Sánchez.

“Yo al igual que mis otros compañeros teníamos que llegar a Lima el 17 de marzo, pero a raíz del mensaje del presidente Martín Vizcarra, se cerró todas las fronteras. En esos momentos nos fuimos al Consulado de Chicago pero nuestras autoridades no pudieron hacer nada, solo nos dijeron que no podíamos ingresar al país y nos cerraron las puertas. Nos trataron muy mal” contó Ronny a La República.

“Por último, nos avisaron que en Miami habían vuelos humanitarios, pero al llegar al aeropuerto no había nada, por el contrario, otras empresas de Latam y Avianca querían cobrar excesivamente los pasajes y muchos de nosotros ya no contamos con tanto dinero. Somos más de 100 estudiantes que estamos en la misma condición”, declaró Ronny Sánchez.

Peruanos en República Dominicana reclaman

Karina Sánchez relató a este diario las dificultades que afrontan en República Dominicana. “Necesitamos apoyo urgente. La embajada cerró sus puertas a los peruanos. En unos días se agota nuestro hospedaje y alimentos. Estamos expuestos sin mascarillas saliendo a comprar alimentos. Hay familias con niños, adultos mayores y discapacitados. Necesitamos volver”, afirmó.

“No tenemos donde quedarnos y estamos sin alimentos. Tenemos miedo que algo nos pase o enfermar fuera de nuestro país. Estamos solos y sin apoyo del Gobierno. Somos 124 peruanos y no hemos recibido comunicación ni información concreta. Hay peruanos que se meten en casas abandonadas en Punta Cana”, dijo.