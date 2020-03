Lambayeque: detectan vicios en donaciones solicitadas por el GRL

La Contraloría General de la República identificó deficiencias y situaciones de riesgo en el procedimiento de recepción de 542 sacos de harina de pescado que fueron donados al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) a favor de cuatro distritos, debido a que no se efectuó el trámite de aceptación y se lo puso en pésimas condiciones.

Vicios por doquier

Estas irregularidades se encuentran detallas en la orientación de oficio n°. 003-2020-OCI/5343-SOO y fue notificado al gobernador regional Anselmo Lozano Centurión para que disponga las medidas correctivas pertinentes en el producto valorizado en S/101 435.30.

PUEDES VER: Fiscalía inicia investigación a gobernador y jefe de PEOT por irregular nombramiento

Para el Órgano de Control Institucional (OCI) el GRL no realizó el trámite de aceptación de los bienes donados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), pese a que fueron entregados el 6 de noviembre de 2019 en sacos con un peso de 50 kilogramos cada uno.

Un mes antes, el 16 de noviembre, el gobernador regional Anselmo Lozano habría solicitado ante la Sunat la donación de los productos en mención, para destinarlos a las municipalidades distritales de Mórrope, Íllimo, Jayanca y Motupe.

Desde esta forma, el GRL se comprometió a no comercializar los bienes y entregarlos a los beneficiarios, sin embargo, la unidad responsable a cargo de Eduardo Jacinto Teque, gerente de Desarrollo de Producción, no inició los trámites de aceptación de donaciones.

En ese sentido, la unidad orgánica en referencia no presentó el expediente para la aceptación del producto junto con un informe técnico de la oficina de Logística, y la correspondiente aprobación en el Consejo Regional.

Sobre este punto, la consejera regional Mónica Toscanelli Rodríguez, advirtió que no existe ningún documento enviado por el gerente Eduardo Jacinto para la aprobación de la donación, y precisó que desconocía del proceso.

En mal estado

Otra serie de observaciones son las malas condiciones en que se almacenan los sacos de harina de pescado, la próxima fecha de su vencimiento y las contradicciones del gerente Jacinto Teque.

Más noticias

Al respecto, el OCI señala que el funcionario informó que los 542 sacos de harina estaban depositados en el Centro Comunitario Pesquero Artesanal (Ceppar) del distrito chiclayano de Santa Rosa, y después, rectificó que fueron depositados en el Centro de Procesamiento Pesquero Artesanal.

Además, en una visita de inspección se verificó que los bienes donados están expuestos a condiciones de humedad, charcos de agua, moho, cartones, presencia de insectos, basura y falta de parihuelas, lo que ocasiona una correcta conservación del producto.

Un hecho grave resulta también que los sacos de harina de pescado cuentan con fechas de expiración relativamente próximas: 9 y 10 de mayo, 31 de julio y 5 de agosto de este año.

Niega

Al respecto, el gobernador Anselmo Lozano señaló desconocer de la donación de harina de pescado, mientras aclaró que si es necesario formular la donación de otro tipo de alimentos a favor de la población.

“¿Quién come harina de pescado? Yo no he solicitado (ese producto), yo he estado buscando alimentos enlatados, ropa, zapatillas y otros para las personas necesitas. El tema de la harina de pescado lo voy a conversar el gerente de Producción, porque desconozco para que se pueda usar (ese insumo)”, precisó.

Agregó que los instrumentos de gestión son “contundentes”, pues permiten a cada funcionario ser responsable de sus actos.

“Voy a pedir los descargos del gerente (Eduardo Jacinto). Yo no he solicitado ese producto”, reiteró.