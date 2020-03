Arequipa: Marcos Hinojosa y las coimas para no cerrar “El Amanecer”

Mónica Cuti

Este año se inicia la audiencia de control de acusación que recae sobre un exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Marcos Hinojosa. A este lo sindican de cobrar coimas a Amparo Tapia Velásquez, alias la Tía Pocha, una de las propietarias de El Amanecer, un establecimiento nocturno dedicado a la prostitución y proxenetismo.

Antes que la acusación ingrese a la Corte Superior de Justicia de Arequipa, se formalizó la investigación y en esta etapa se evaluaron varias pruebas que fueron consideradas por la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios como relevantes. Entre ellas, audios y declaraciones.

La conexión entre Marcos Hinojosa, exgerente de Seguridad Ciudadana de la comuna provincial en el gobierno de Zegarra, habría empezado en 2015. Por ese tiempo, Seguridad Ciudadana estaba a cargo de Hinojosa y se realizaban una serie de operativos para cerrar los prostíbulos ubicados en la avenida Jesús.

Este hecho fue lo que hizo que tuvieran un acercamiento. El colaborador eficaz los acusó del pago y cobro de coimas en 2017 y detalló que el intermediario para que se den los tratos fue un trabajador de un medio de comunicación llamado William.

Lidia Tapia, hermana de la Tía Pocha, era administradora del club nocturno. Ella se comunicó con William, quien le dijo que era amigo del entonces alcalde provincial, Alfredo Zegarra, e Hinojosa.

Para evitar que su local sea cerrado -les sugirió- tenía que dar una cantidad de dinero mensual a Hinojosa. La Tía Pocha aceptó la propuesta tras las consultas de Lidia.

Los cupos comenzaron a darse mensualmente y cuando había algún retraso William se comunicaba con Tapia para que se pusieran al día, incluso Hinojosa habría tenido comunicación directa con Tapia para acordar la hora y fecha de los pagos, que se realizaban en la oficina de Seguridad Ciudadana, ubicada en la avenida Venezuela. A cambio de ese dinero, la misión de Hinojosa era avisar al clan de la Tía Pocha sobre operativos. Cuando llegaban los policías o serenos, encontraban el local cerrado o sin evidencias del delito.

El denunciante declaró ante la Fiscalía que en 2016 acompañó a Andrea Tapia a la oficina de Hinojosa para que le diera una suma de 8 mil soles. Para corroborar lo dicho por el denunciante, la Fiscalía recogió los testimonios de varios trabajadores municipales, Tapia y el trabajador del medio de comunicación, William.

Entre ellos el exsubgerente de Fiscalización Administrativa de la comuna provincial, Raúl Mejía. Este dijo que a El Amanecer se le había abierto proceso contencioso administrativo por girar su licencia de funcionamiento, de restaurante a night club. También está lo dicho por William, el trabajador y presunto nexo entre Hinojosa y Tapia, quien negó lo dicho por el acusante. Pero un audio entregado por la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos dice lo contrario. En esta escucha, Tapia junto a otra mujer se refieren al pago de dinero a Hinojosa y nombran a William (leer audio), a lo que él señaló que desconoce de la conversación y que su número era público pues trabajaba en publicidad.

Sobre el mismo audio, Andrea Tapia reconoció su voz pero aclaró al Ministerio Público que el tenor de la conversación es falsa. Precisó que a su interlocutora solo la conocen con el nombre de Olenka. Fue ella quien la buscó para preguntarle algunas cosas y que Tapia solo le siguió la corriente. La Tía Pocha además niega conocer a Hinojosa.

La hermana de Tapia, Lidia Tapia, también declara y dice desconocer de algún acto de corrupción dentro de la comuna provincial y niega relación con Hinojosa. Se recogió el testimonio de Luis Escalante, quien durante el 2015 al 2016 fue comisario de la Comisaría de Santa Marta. Escalante señaló que lo dicho por el informante era falso. Lo acusaban de tener comunicación con los administradores de El Amanecer para neutralizar los operativos en su contra.

Indicios

El Ministerio Público tiene varios indicios que permiten que Hinojosa y Tapia sean acusados por los delitos de cohecho pasivo y cohecho activo respectivamente. El audio es uno de ellos, un informe del 17 de abril del 2017 dirigido por el subgerente de Fiscalización Administrativa de la comuna provincial de ese tiempo, Raúl Mejía, a Oscar Carillo, gerente municipal de ese año, es otro.

Ahí Mejía indica que se debe hacer una reestructuración de fiscalizadores encargados de los operativos, pues hay la sospecha de que los operativos están dirigidos y favorecen el funcionamiento de los locales que no son clausurados. ❖

AUDIOS

Diálogo entre andrea tapia y denunciante

Ahí citan a Hinojosa como receptor de las coimas.

Andrea: El Sejo está poniendo buen dinero.

Olenka: Está poniendo buen dinero a Marcos Hinojosa.

Andrea: A Marco.

Olenka: Y eso pues, usted debe saber muy bien eso.

Andrea: Entonces yo le dije al señor Hinojosa, mire Hinojosa, dele esto a Wiliam para que vaya a Melodía, dele este dinero, él agarra el dinero y me dijo: tú búscalo, y cerró con la plata ya, cerró la plata.

Olenka: Pero eso no sabe William.

Andrea: Cerró con la plata porque agarró y me dijo, búscalo tú y arregla con él (...) yo no me quedo callada, porque si me cierran a mí, cierran al otro lado, si a mí me cierran yo tengo muchas formas como defenderme, ir a declarar y tanta cosa.

Olenka: no, pero mire, yo le digo algo, entre todo esto el Marcos Hinojosa está al tanto y obviamente si usted le está dando él tiene que avisarle, entonces es algo lógico, o sea, está pagando por todo eso, entonces él tiene todo el derecho de avisarle a usted... Este sabes que van a intervenir y cierra las puertas.

Andrea: No me hace nada de eso, él recibe nomás y punto (…)

Olenka: Entonces yo sé que Marcos Hinojosa se preocupa por mí, va con su novia que tiene, en dos ocasiones me ha invitado, yo lo miro, porque a él le rompen la mano y está en toda su obligación, eso yo lo sé.

Andrea: Cerró el señor Hinojosa con toda mi plata, ni modo, ya está hecho, yo lo voy a llamar a esa hora, de todas maneras tú le adelantas, ya Olenkita.