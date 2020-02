Arequipa: Paciente con leucemia pide que lo apoyen con donación de sangre

Alex Cesar Cachura Mamani lucha por su vida desde hace varios meses. Médicos le diagnosticaron leucemia y desde entonces permanece internado en el hospital Honorio Delgado en Arequipa en busca de una mejora. Él es procedente del distrito de Sicuani, en Cusco.

Recientemente, Alex fue sometido a una quimioterapia, pero sus niveles de hemoglobina descendieron a 3.5 gramos por decilitro, cuando lo normal es de 13.8 a 17.2 .

“Mi familia ya no cuenta con recursos económicos para ayudarme y aquí en Arequipa no tengo familiares. Hace meses voy luchando con este cáncer que me impide trabajar”, indicó.

El paciente necesita transfusiones de sangre de forma urgente. Su tipo de sangre es O+, pero señaló que puede recibir de cualquier tipo. Para cualquier tipo de ayuda puede comunicarse al 974268275.