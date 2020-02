Aumenta a 26 el número de muertos por deflagración en Villa el Salvador

El Ministerio de Salud (Minsa) informó de la muerte de Carlos Alberto Bellido Herrera, uno de los heridos por la deflagración en Villa El Salvador (VES), elevando el número de muertos a 26 que ha dejado hasta el momento la tragedia.

El hombre de 43 años de edad se encontraba internado en el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) diagnosticado con quemaduras en el 80% de su cuerpo. Los médicos lo mantenían sedado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del referido nosocomio.

Días antes, las familias de este hombre habían denunciado que no fue atendido oportunamente ya que en un principio no priorizaron su atención porque pensaban que sus heridas no eran tan graves.

“Tras el accidente, mi primo fue llevado al Hospital EsSalud Uldarico de Villa El Salvador, los médicos reportaron que tenía 30% de quemaduras, pero no tuvo la atención requerida, en la tarde fue conducido al Hospital Central FAP en donde lucha para salvar su vida”, dijo en aquella oportunidad María Bellido, prima de la víctima, en declaraciones para La República.