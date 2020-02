Chiclayo: paciente esquizofrénica casi mata a su abuela [VIDEO]

Sufre un calvario. Una anciana por poco y muere a manos de su propia nieta, una paciente esquizofrénica violenta que la atacó mientras dormía. Ellos viven en la calle Cosmos del pueblo joven San Antonio en Chiclayo.

María Tocto Guerrero vive atemorizada por su propia familia, pues recuerda que su nieta María Isabel Tarrillo Guzmán (26), “subió a mi cama y empezó a estrangularme y tuve que luchar con todas mis fuerzas para poder sobrevivir”, contó.

Según manifiesta, también atacó a su hermana Cristina (25) a quien pretendía matar desfigurándole el rostro. Ella se defendió, pero no salió ilesa.

La paciente tiene un hermano mellizo, Richard, quien también sufre de esquizofrenia y su madre Gladys Guzmán Guerrero (55), que se encuentra enferma mentalmente.

La presidenta del comedor popular de la ampliación del pueblo joven San Antonio, Graciela Cunya Castro asumió la tarea de gestionar la ayuda que esta familia necesita y ha logrado que en el Hospital Regional de Lambayeque les den la atención psiquiátrica que requieren.

Sin embargo, “la medicación que se les suministra no es suficiente, pues no surte el efecto que ellos necesitan, en especial Isabel que es muy violenta y cuando sufre sus crisis puede matar a alguien o ella misma lastimarse. Ella debe estar internada en una institución especial y no en su casa por el peligro que representa”, expresó Graciela Cunya.

Además, contó que unos vecinos le arrojaron agua hirviendo en sus piernas provocándole lesiones. Los moradores del sector viven temerosos de que sean atacados. Ellos contaron que a veces, los hermanos se pasean desnudos. Como se puede apreciar en el video, una joven estaba sentada en las afueras de un local cuando Isabel aparece en escena semidesnuda y la ataca jalándole los cabellos. El hombre que estaba a su costado la ayudó.

Por ello, piden a las autoridades de salud, la internen en una institución mental.