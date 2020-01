Coronavirus en Perú: cuatros casos sospechosos fueron descartados por el Minsa

Los cuatro casos sospechosos de coronavirus en nuestro país fueron descartados por el Ministerio de Salud. Los pacientes serán dados de alta en los próximos minutos.

Como se recuerda, las cuatro personas, tres hombres de nacionalidad china y una mujer peruana, se encuentran internadas en el Hospital Dos de Mayo. De acuerdo a la prueba genética que se aplicó, el resultado fue negativo para la infección 2019-nCoV, así como otras enfermedades virales.

Según el último reporte, los pacientes ya no tenían síntomas de infección respiratoria agua; no obstante, todavía no se había descartado la existencia del coronavirus.

El último jueves 30 de enero, la directora del Hospital Dos de Mayo, Rosario Kiyohara Okamoto, señaló que los resultados de las pruebas, que fueron tomadas en el Hospital Casimiro Ulloa, estarían listos para el sábado; sin embargo, este viernes el Minsa dio a conocer la noticia a través de una conferencia de prensa.

En cuanto a los dos presuntos casos reportados en Cusco se indicó que estos pacientes aún están en investigación. Se sabe que la ciudadana china y su guía estaban en Machu Picchu, cuando la primera comenzó a sentirse mal, por lo que fue trasladada hasta Ollantaytambo y luego al Hospital Regional de la ciudad.