Coronavirus: ¿Cómo actuará personal de Minsa si identifica a un posible caso?

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa precisó el protocolo de actuación en caso se detecte a una persona que presente síntomas del coronavirus.

“Cualquier paciente que llegue enfermo con esta sintomatología y que venga de los países de Asia serán atendidos y evacuados rápidamente”, mencionó Manuel Loayza, vocero del Minsa, a La República.

1. Identificar a las personas

2. Trasladarlo a un hospital para ponerla bajo observación

3. Aislarlos para realizar pruebas correspondientes

Cabe resaltar que la ambulancia del SAMU junto a un equipo de 10 personas del Minsa permanecerá al exterior del aeropuerto Jorge Chávez ante cualquier posible caso.

El funcionario de la entidad también instó a los peruanos a no alarmarse y verificar la información oficial en la página web del Minsa.

''No se dejen llevar por las redes porque a veces ahí no está la información adecuada. Lo importante para prevenir, como todo virus respiratorio, es lavarse las manos, poner el antebrazo al momento de estornudar, botar los desechos nasales en un basurero y no tirarlo al suelo”, aconsejó Loayza.

¿Qué es el coronavirus?

Los coronavirus son conocidos por provocar un amplio rango de enfermedades, desde un resfriado hasta las infecciones respiratorias.

El nuevo coronavirus es una cepa no identificada en humanos previamente.

¿De dónde proviene el coronavirus?

Los primeros casos fueron reportados en la ciudad de Wuhan (China), y actualmente se conocen casos en Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.

¿Cuáles son sus síntomas del coronavirus?

- Fiebre y escalofríos.

- Tos y estornudos.

- Dolor de garganta.

- Malestar general intenso.

- Respiración rápida.

- Sensación de falta de aire.

Si durante tu viaje o al retornar al país presentas síntomas similares, debes acudir de inmediato a un establecimiento de salud. No te automediques.

¿Cómo se trasmite el coronavirus?

Por el momento no se puede afirmar que la transmisión de este virus se produzca de persona a persona. Las investigaciones determinarán la forma en que se trasmite y su gravedad.

Propagación del coronavirus. Foto: AFP

Recomendaciones para prevenir el coronavirus

- Lávate las manos frecuentemente, con agua y con jabón, mínimo 20 segundos.

- Cúbrete la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo, al estornudar o toser.

- Lávate las manos antes de tocarte los ojos, nariz o boca.

- Evita el contacto directo con personas con problemas respiratorios.