Proteger ambiente y cultura

Eduardo Ugarte

Periodista

EGASA, que el pueblo de Arequipa impidió se privatizara -con consecuencias todavía en duda- tiene en proyecto Charcani VII. Este será “financiado con capital privado de la empresa solicitante”, según respuesta del Ministerio de Energía y Minas a la solicitud del expediente de concesión definitiva, negada por ser “información protegida”.

Ante la oposición de un sector sociedad civil por temor a daños ecológicos, afectación a la agricultura, paisaje cultural de la zona y cuenca del río Chili, EGASA ha respondido que se mitigarán los efectos. Además se tendrá energía para 70 mil familias (posibles en el Cono Norte) con una inversión de 60 millones de soles (cifra de sus utilidades al 2019). Proyecto no necesario, pues hoy no falta energía eléctrica ni en la región ni el país: hay un exceso exportable, y somos parte de la interconexión nacional que no obliga a producir la energía en el lugar de su consumo, menos sin condiciones naturales, que deben crearse con gastos y efectos ambientales, agrícolas y culturales.

Lo que sí es necesario es proteger el valle de Chilina y la cuenca urbana del Chili -no solo por el cambio climático- pues la Unesco indicó que la campiña (un bosque no es campiña) es parte de nuestro patrimonio cultural e identidad. “Además el turismo que genera el Centro Histórico es visita ávida de gastronomía local. Esto reduce la pobreza y promueve microempresas que abastecen el mercado local con autosuficiencia alimentaria... Crean empleo que articula vivienda y campiña, y protegen así la ‘atmósfera cultural’ patrimonial de Arequipa.” Lo que ha sido demostrado con la inclusión de Arequipa por la Unesco en la Red de Ciudades Creativas, en la categoría Gastronomía, recordando la intangibilidad de la campiña.

Esto motivó la O. M. N°739-2012, que declara la protección de la Cuenca Urbana del río Chili, incorporándola a los valores culturales del Centro Histórico. Además, en el PDM se indica que la CUENCA URBANA DEL RÍO CHILI es una Zona de Reglamentación Especial... y en consecuencia es “NO URBANIZABLE NI EDIFICABLE”.

El camino que debería tomar EGASA es el ya anunciado de invertir 500 mil soles en estudios de un proyecto de energía solar en La Joya. Así no afectaría el ambiente ni patrimonio, y actuaría pensando en la energía del futuro.