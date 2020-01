Cercado de Lima: más de 50 sujetos ingresaron con palos, fierros y pistolas a local de partido político [VIDEO]

La mañana de este martes 14 de enero, alrededor de 50 sujetos ingresaron con palos, fierros y pistolas al local del partido político Democracia Directa, ubicado en la cuadra 8 del jirón Caylloma, en el Cercado de Lima.

Las decenas de sujetos causaron destrozos dentro de lugar. Según Canal N, algunos de los desconocidos pudieron ser detenidos, mientras que otros lograron escapar por los techos de las viviendas contiguas tras el ataque.

Entre las personas que se pudieron atrapar se encuentran peruanos y extranjeros. Uno de estos últimos habría indicado que fueron contratados para desalojar el local. Durante el ataque se registró un tiroteo, que dejó a personas heridas: una de ellas el vigilante del lugar.

''Ellos entraron raudamente más o menos a las 8:30 (de la mañana). Eran algo de 50 (personas) con palos, fierros y pistolas. Prácticamente entraron a asaltar'', dijo un hombre que estuvo presente durante lo sucedido. Él agregó que pocos agentes de la Policía llegaron.

''Nosotros estamos en nuestro local mas de 15 años, tenemos todo como organización, todo en regla. Estamos participando en este proceso electoral y lo que nos sorprende es que justo a poco tiempo de terminar el proceso electoral vienen a destrozar las máquinas (...), asustar a la gente, agredir a la gente'', explicó uno de los candidatos al Congreso por Democracia Directa.

Él agregó que la Policía no les permitió llevar nada a los sujetos. ''Si su intención ha sido robar algo, no han podido. Ha habido una situación de agresión'', aseguró. Asimismo, señaló que no cuentan con ningún proceso pendiente y que el local, que está a nombre de la Asociación Nacional de Fonavistas y el partido Democracia Directa, les pertenece desde hace 15 años.

''Todo el mundo conoce esto (...), por eso nos sorprende. Aquí nadie puede hacer justicia por sus propias manos, si fuera verdad lo que dice este señor (uno de los detenidos) habría una orden, pero no la hay'', expresó. Varios de los sujetos que ingresaron al inmueble aún se encuentran al interior retenidos ya por efectivos de la Policía Nacional. Los agentes intentar averiguar la intención y motivos de su presencia.