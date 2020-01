Acoso sexual: anciano que se masturbó junto a universitaria se fue del país [VIDEO]

Jorge Arnaldo Osorio Carrillo, de 84 años, fugó del Perú hacia Estado Unidos después de que lo denunciaran por masturbarse al lado de una estudiante universitaria de 18 años al interior de un bus.

En su registro migratorio se detalla que su vuelo salió ayer, miércoles 7 de enero. Recién hoy la Policía Nacional lo identificó e instó al Ministerio Público que solicite su captura.

Este sujeto se retiró de la Policía Nacional (PNP) hace más de 50 años.

Anciano se masturbó al lado de joven en bus

Recordemos que el pasado lunes 6 de enero la víctima denunció por redes sociales que este sujeto se masturbó mientras viajaba a su lado cerca del mediodía en un bus de la Línea 18 que circulaba por Miraflores.

“No es la primera vez que me pasa pero si es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo. No saben el miedo y el asco que tengo”, contó.

Otro caso de acoso sexual

Otra joven denunció que, mientras viajaba por la avenida Brasil, en Jesús María, un hombre le grabó las piernas y sus partes íntimas.

Ella subió a la unidad en el paradero ubicado frene al centro comercial La Rambla. Una cuadra más adelante se percató de que un sujeto estaba enfocando su cuerpo con la cámara de su celular.

El sujeto huyó del lugar, pero la víctima se quedó con el celular que este utilizó para acosarla.