Ate: delincuente robó y abusó de joven que vendía mazamorra en puerta de su casa

Un delincuente robó y violó a una joven, de 19 años de edad, que vendía mazamorra en la puerta de su casa en el distrito de Ate. El sujeto aprovechó que la víctima se encontraba sola en el lugar.

El abuso tuvo lugar en la zona de San Juan de Pariachi. Según lo que le contó la víctima a su madre, el sujeto sería de nacionalidad extranjera. Él llegó al local y pidió una mazamorra. Se sentó a comer y luego le dio una moneda de dos soles a la joven.

Debido a que el dinero lo guardan en otro espacio, la víctima fue a traer el vuelto. No obstante, el sujeto se puso detrás de ella, la empujó y amenazó con su arma de fuego. Él le dijo que no gritara.

El delincuente y agresor sexual también se llevó los 600 soles que la madre de la víctima había retirado para pagar los estudios de su hija. ‘‘Le dijo ‘llévate todo lo que hay allí, celulares, todo, pero no me hagas daño’ ’’, le habría pedido la joven al sujeto; no obstante, este hizo caso omiso.

De acuerdo a los vecinos, esta zona de Ate es atacada por la delincuencia de manera constante. ‘‘Ya estamos cansados de esto porque no es la primera vez, son gente extraña que viene con arma’’, expresó a América un hombre que vive en el lugar.

Otra mujer calificó la zona como ‘‘tierra de nadie’’. Los vecinos buscan información sobre el sujeto que cometió el abuso. Ellos esperan encontrarlo para luego entregarlo a las autoridades.

‘‘Yo exijo justicia para la vecina porque no es justo que vengan personas a hacer daño a este sector’’, indicó otro hombre que también vive por San Juan de Pariachi. El caso ha quedado en manos de la comisaría de Ate.