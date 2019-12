Ate Vitarte: profesor desfigura a vigilante porque no le abrió una reja [VIDEO]

Un vigilante quedó desfigurado tras ser agredido por un profesor universitario e inquilino de una calle de Ate Vitarte.

El no abrir la reja de la urbanización que cuida fue el causante de una agresión que culminó con un rostro desfigurado, cinco puntos y con pronóstico reservado en la vista.

El suceso se produjo el último sábado 14 de diciembre, cuando el inquilino Renzo Rodríguez Calderón, profesor de una reconocida universidad, golpeó al vigilante de la calle Merida.

“El señor vino a las ocho en punto de la mañana, borracho con una camioneta y con un amigo más. Yo estaba cumpliendo mi servicio en mi caseta, cuando de pronto me llama y me empieza a insultar pidiéndome que abra la reja. Al negarme se va, pero luego regresa y me agrede”, comentó Marcelino Palomino, quien podría perder el ojo derecho producto del golpe.

Él vigilante además asegura que cree que el sujeto regresó con un objeto punzocortante.

“Cuando discutiendo, me agarra - pero algo tenía un objeto en punta - y con eso me agarró y me tira en la frente y me caigo encima de la vereda. Me tira patadas, además”, mencionó el afectado.

Ante este suceso, los vecinos muy mortificados han salido a manifestarse porque no pueden creer lo que este profesor preuniversitario le ha hecho al vigilante que trabaja desde hace 20 años con ellos. Dicen no conocer al agresor, puesto que es un inquilino de una vivienda aledaña desde hace pocos meses. Piden que el sujeto sea sancionado.