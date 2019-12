Streamer de videojuegos peruana es violentada física y verbalmente en vivo por su pareja

Shirley Ceica es una conocida ‘streamer’ de videojuegos muy seguida por la comunidad gamer del Perú. La noche del último domingo sus seguidores quedaron sorprendidos tras presenciar en vivo que la joven fue agredida por su pareja, el también ‘streamer’ Dennis Salazar.

Ambos se encontraban realizando una transmisión de Dota 2 a través de la plataforma Facebook Gaming, cuando de pronto ambos empezaron a realizarse caricias íntimas, al parecer pensando que el video se había pausado.

PUEDES VER 95% de denuncias por acoso sexual laboral fueron hechas por mujeres

Salazar se percató que la transmisión seguía luego de ver que los comentarios de los más de 3 000 usuarios conectados hacían referencia a lo que habían visto. Fue entonces que le empezó a reclamar a la joven de 22 años.

“Date cuenta de lo que está diciendo amor, mira acá mi*erd*. Todos han visto lo que hemos estamos haciendo, p*t* m*r* amor la c*g*st*, eres una est*p*da”, le dijo el sujeto mientras empujó a la muchacha hasta en dos oportunidades en el brazo y cabeza.

En los segundos posteriores del video - que algunos seguidores se encargaron de registrar porque la cuenta de Shirley Ceica luego lo borró - se observa que el hombre sigue con las agresiones, mientras ella no sabe qué hacer.

PUEDES VER VMT: identifican a cadáver de mujer hallado en cerro [VIDEO]

A través de un comunicado en su cuenta de Facebook, la joven dijo que permitió que su pareja la agreda y a la vez anunció que se separó momentáneamente de él.

“Sé que ayer no me porté bien e hice el ridículo y permití que mi pareja me agreda, solo quiero pedir disculpas por mi comportamiento y por tomar demás. Espero me comprendan, no soy una chica que toma mucho, hice muy mal en tomar en ‘stream’ por el hecho que no se controlarme y hago tontería y media. Espero no me traten de hacer sentir peor que es lo último que pido y errores muchas cometen, pero yo me pasé, espero su comprensión y apoyo”, explicó.

Lo que llamó la atención de los seguidores es que Shirley Ceicas pretendió justificar la agresión en su contra, pues dijo que ella también tenía la culpa. “Yo en parte también tengo la culpa ya que fui yo quien prendió el ‘stream’ varias veces sin darme cuenta y vieran mi intimidad con él”, escribió.

PUEDES VER Serenazgo halla cadáver de madre extranjera de 27 años asesinada en El Agustino [VIDEO]

“Te agredió y con tal descaro que lo hizo cuando lo estaban viendo más de 3000 personas, no defiendas lo indefendible, ni calles este tipo de cosas. ¡No lo hagas!”, le aconsejó un internauta.

Intentamos comunicarnos con Shirley Ceicas a través de su cuenta de Facebook, sin embargo, no respondió a nuestros mensajes.