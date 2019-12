Humala visitó Puno para reflotar Partido Nacionalista para elecciones 2021

El expresidente de la República, Ollanta Humala, realizó una sorpresiva visita a Puno de cara a las próximas elecciones del 2020. En entrevista a una emisora regional, habló de las obras que realizó su gobierno y además se pronunció respecto a los hechos que lo vinculan con el caso Odebrecht.

Humala rechazó las declaraciones que dieron los exdirectivos de la empresa brasileña a los fiscales del caso Lava Jato, que señalan haber financiado la campaña electoral del Partido Nacionalista. “Yo no recibí financiamiento de Odebrecht en la campaña de 2011”, dijo. Precisó que en ese tiempo no era delito recibir aportes de privados, porque el Estado no financia las campañas políticas; entonces la única opción era recibir contribuciones de empresas.

“Lo que hace el equipo especial de Lava Jato es una cacería de brujas, ellos actúan de acuerdo a la presión de la opinión pública”, agregó el exmandatario.

Sobre su promesa electoral de gas barato para Puno que no cumplió, se justificó con que el proyecto del Gasoducto Sur Peruano tuvo retrasos. Agregó que en su gobierno se entregó vales que servían para comprar balones de gas a mitad de precio.

Finalmente, mencionó que el gobierno de Martín Vizcarra hizo bien en cerrar el Congreso, pues los parlamentarios “fujiapristas” venían desestabilizando el gobierno y querían manejar a su antojo las principales instituciones del Estado.