Operativos contra motos que hacen “taxi” no logran resultados

La Policía de Tránsito intervino ayer el cruce de las avenidas Angamos y Paseo de la República, en Surquillo, donde opera un grupo de motociclistas que ofrece el servicio de “taxi”. Aunque los conductores se retiraron a unas pocas cuadras, ello no fue impedimento para que sigan buscando pasajeros. Peor aún: al cabo de solo dos horas, aun con la presencia de los policías, la mayoría regresó a su punto de recojo regular, como si nada hubiera pasado.

Un operativo similar se realizó la semana pasada, cuando se anunciaba la suspensión del servicio en los corredores complementarios. El resultado fue el mismo: las motos se movieron unas cuadras, pero volvieron pocas horas después.

“Tenemos conocimiento de las normas. No queremos aprovecharnos de un vacío legal, pero mientras no esté prohibido, el servicio no es ilegal”, sostiene Rogelio Campos, representante de una asociación de motociclistas de Surquillo.

El dirigente asegura que, además de haber iniciado un proceso de inscripción en Registros Públicos, hace dos meses solicitaron un permiso de operación ante la municipalidad del distrito, entidad que hasta hoy no les contesta.

PUEDES VER Inspectores de la ATU ya pueden imponer multas

Argumentando que se ha cumplido el plazo de "silencio administrativo", Campos considera que su pedido debería tomarse como aprobado.

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), sin embargo, se ha dicho que el servicio de “taxi en moto” es ilegal, que se sanciona con multas de S/ 4.200 y que corresponde a los municipios fiscalizar el respeto a la norma.

PUEDES VER MTC sancionará a personas que obtengan licencia de conducir de forma irregular

A la letra, la Ley N°27189, que regula el transporte en vehículos menores, indica que las unidades “aptas” para este servicio son aquellas que tengan tres ruedas, es decir, quedan excluidas las motos lineales.

En caso el servicio informal se realice en los corredores complementarios, la fiscalización estará a cargo de la Autoridad Única de Transporte (AUT), aunque las competencias todavía están en Protransporte.

PUEDES VER Corredores complementarios: concesionarios piden implementación de carriles exclusivos

El MTC anunció también que prohibirá aplicaciones como Picap, que funciona como un “Uber” para motocicletas.

¿Y los colectivos?

En el operativo realizado en Surquillo, la Policía también intervino a autos colectivos. La República pudo ver que la mayoría de estos vehículos operaba con normalidad a pesar de la presencia de los agentes.

Consultados por esta aparente displicencia, los policías indicaron que se aplicarían fotopapeletas, cuya notificación estará a cargo del SAT. Indicaron que no tenían capacidad para enviarlos a todos al depósito.

El problema es el sistema de transporte

Para Luis Quispe Candia, de la ONG Luz Ámbar, los operativos de fiscalización tienen efectos muy limitados, pues los servicios informales de movilidad existirán mientras el sistema de transporte urbano sea deficiente.

Por ejemplo, las motos cobran S/ 5 por llevar un pasajero desde Surquillo hasta Canaval y Moreyra, tramo que podría hacerse fácilmente en bicicleta o Metropolitano.