Accidente en Independencia: Ministerio Público pide 9 meses de prisión preventiva contra conductor

El Ministerio Público de Lima Norte pidió 9 meses de prisión preventiva contra Jorge Luis Sevilla Paredes, chofer que atropelló a once personas y causó la muerte de dos el pasado sábado 9 de noviembre.

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria programó la audiencia para este martes 12 de noviembre a las 5 de la tarde. En tanto, este sujeto permanece en la carceleta del Poder Judicial.

Comunicado de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

El pasado sábado 9 de noviembre, Sevilla atropelló a once personas, de las cuales 2 fallecieron y 9 quedaron heridas. Entre estas últimas habían dos menores de 2 y 8 años.

Según el abogado del detenido, este había ido a beber alcohol con sus amigos después de trabajar haciendo taxi todo el viernes 8 de noviembre. Justificó el accidente que causó asegurando que la madre e hija del denunciado sufrían una grave enfermedad.

“Imaginémonos que me tomo unas cinco botellas de whisky. El whisky a mí me va a tener en una situación de inimputabilidad. O sea ya no voy a reaccionar como una persona con sentido común, con criterio. El alcohol hace su obra y puede ocasionar un sinfín de cosas, muertes, homicidios, accidentes de tránsito. Pero esta en evaluación. (...) Uno actúa inconcientemente. A veces sucede que uno se toma sus tragos, llega al otro día a su casa y no sabe cómo ha llegado porque el alcohol hizo su trabajo en la psiquis de la persona”, dijo Erwin Barreto Alegría, abogado del detenido.