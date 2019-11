Corredores viales se hallan en crisis por falta de fiscalización

“No me subo al corredor (Rojo) porque los colectivos van más rápido”, dice un empleado, a unos metros de un paradero ubicado frente a la Universidad de Lima, en la avenida Javier Prado. Quizás esta sea la frase que mejor describe el problema de la gran informalidad en las vías que hoy ha puesto en jaque a los corredores complementarios, los cuales operan de forma progresiva desde el 2014.

Ayer en la mañana, debido a lo que llamaron una “crisis total” de este sistema de transporte masivo, los concesionarios de los corredores Rojo, Azul, Morado y Amarillo anunciaron que sus 700 buses no saldrían hoy como medida de protesta para que la Municipalidad de Lima no retrase la transferencia de competencias a la nueva Autoridad de Transporte Urbano (ATU), y con ello se puedan encontrar soluciones para enfrentar la creciente oferta de cústeres y colectivos informales. La suspensión se iba a dar entre las 5 a.m. y 8 a.m. en los cuatro corredores, excepto el Verde, lo que afectaría a 600 mil usuarios. No obstante, por la noche acordaron levantar la medida.

Según el gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), Ángel Mendoza, Protransporte viene ejecutando “una mala gestión” porque no ha cumplido con entregar la exclusividad de las vías concesionadas, ni retirar el transporte informal, ni modificar las rutas tradicionales de Lima y Callao.

Producto de ello, afirmó Mendoza, desde el 2016 tienen 105 millones de soles de pérdidas, en acreencias.

El corredor más crítico es el Morado, que a la semana pierde un millón de soles por la competencia desleal que enfrentan con 5 mil cústeres y 2 mil colectivos, advirtió Gerardo Hermoza, vocero de los operadores.

De seguir así, Mendoza y Hermoza precisaron que podría haber un alza de los pasajes (S/ 0,30 en el Rojo; S/ 0,50 en el Morado y S/ 0,20 en el Azul).

Anoche, Ángel Mendoza dijo que hoy se reunirán con la jefa de la ATU, María Jara, pues no habían llegado a ningún acuerdo con Protransporte.

Muñoz: “No se admitirá que se antepongan los fines económicos”

El alcalde Jorge Muñoz respondió ayer que “no admitirá que se antepongan los fines económicos de un grupo de empresarios que quiere incrementar sus tarifas”.

Luego, la Municipalidad de Lima explicó que en lo que va del año se ha triplicado el número de operativos de fiscalización y ha aumentado en 300% la imposición de actas de control y multas en los corredores. “En el caso del Corredor Rojo se autorizó nuevos servicios y se amplió el carril exclusivo en la Av. Javier Prado. Igualmente, en el Corredor Morado se abrió una vía exclusiva a lo largo de la Av. 9 de octubre en el Rímac, con lo cual sus velocidades han mejorado”, manifestó.

Dijeron también que los ingresos percibidos por los concesionarios en lo que va de este año han sido superiores, en más del 13% al año pasado. El alcalde Muñoz se pronunciará esta mañana.