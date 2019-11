Fiesta de Halloween ‘La Purga’ culmina con disturbios y agresiones a periodistas

Celebración de Halloween culminó en caos. Un grupo de jóvenes ocasionó disturbios en un intento de reclamar a los organizadores de la fiesta ‘La Purga’, realizada en Chorrillos, por incumplir las ofertas que recibieron como una piscina temperada, alcohol ilimitado y buses de regreso que los trasladarían hasta sus casas.

En medio de sus protestas y estado de ebriedad post Halloween, ellos agredieron a los reporteros que llegaron hasta el lugar porque estos jóvenes habían bloqueado la avenida Huaylas a su salida de la celebración realizada en la hacienda Lomas de Villa.

"Nos prometieron buses, trago ilimitado y piscina temperada. Ninguna de las tres fueron cumplidas. Nos prometieron dejarnos en las universidades Católica, Ricardo Palma y la UPC, y hasta ahora no ha llegado ningún bus. No sabemos cómo regresar a nuestras casas y es peligroso que nos quedemos acá. [La entrada] me costó S/70, pero a otras les ha costado S/120 o más” , dijo una de las jóvenes que denunció el hecho a RPP.

La violencia llegó cuando uno de los asistentes cayó a una zanja y trataron de rescatarlo. Tal como se aprecia en imágenes de TV Perú, molestos por las cámaras periodísticas, un grupo de jóvenes reclamó a un reportero de RPP por grabarlos en ese estado. Fue golpeado e insultado.

Un manotazo de uno de los asistentes provocó que una parte del equipo cayera al piso. Cuando el camarógrafo se encontraba recogiendo el filtro recibió una patada que casi lo envía al fondo de la acequia.