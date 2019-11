Cañete: mujer que fue enterrada en su casa mostraba descontento hacia su relación en sus redes

Días antes de que fuera asesinada y enterrada en el corral de su casa, Isabel Huapaya Espichán evidenciaba descontento con la relación que mantenía con Segundo Zuloeta Montoya, el padre de sus dos hijos de 14 y 16 años.

El 7 de octubre, cuando denunciaron su desaparición, el padre de la presunta víctima de feminicidio se comunicó con ella. “Me dijo que ya no lo soportaba, que se iba a divorciar. Me di cuenta de que había existido una fuerte discusión con su pareja”, contó Luis Huapaya.

En su cuenta de Facebook se lee que el 2 de octubre publicó un escrito que demuestra que no quería continuar con su relación. “Quien no es para ti no lo será nunca, así que no te aferres a nadie. Ya vendrán más amigos, más amores, más personas. Nunca mendigues amor a quien no tiene tiempo para ti”, compartió.

Un día después lanzó este mensaje: “No te aferres a un amor que duele más de lo que vale”. Ese mismo día compartió lo siguiente: “Nunca se sabe cuándo es el último abrazo, el último beso, el último día. Por eso hay que hacer siempre lo que nos hace felices”.

Los peritos indicaron que el cadáver de Huapaya llevaba enterrado más de 10 días. La hallaron envuelta en una bolsa de plástico y debajo de la casa de un perro. Los vecinos, quienes escuchaban las peleas entre ella y su pareja, fueron a su casa para evitar que escape. Sin embargo, el sujeto se dio a la fuga.