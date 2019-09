'Guasón’, la traumática infancia y el perfil psicológico del implicado en el descuartizamiento en S.M.P.

'Guasón’, uno de los intervenidos que confesó su participación en el transporte de los cadáveres descuartizados del peruano Jafet Torrico y el venezolano Rubén Matamoros, reveló información de su infancia a la Policía. Además, los peritos de psicología, describieron su verdadero perfil.

El ciudadano venezolano Abraham Perozo Borjas, mejor conocido en el bajo mundo como ‘Guasón’, habría sufrido un duro golpe durante su niñez. Según lo que contó durante el interrogatorio, su madre habría perdido la vida en un accidente de tránsito cuando él tenía tan solo dos años y meses después, su padre lo abandonó.

Durante el proceso de investigación, los peritos de psicología determinaron cuál era el perfil más cercano a Abraham Perozo, quien a menudo mostraba síntomas de tranquilidad e indiferencia frente a las cámaras.

“Irreverente y desafiante frente a la figura de la autoridad, se caracteriza por ser astuto, frío y temerario, carece de arrepentimiento. Emocionalmente proyecta resentimiento, hostilidad y crueldad, es indolente e indiferente”, se detalló en el informe.

'Guasón' manifestaba su creencia en Dios en las redes sociales.

Como se recuerda, ‘Guasón’, de 28 años, había sido delatado por las cámaras del hostal Señor de Sipán, de San Martín de Porres, donde se produjo el descuartizamiento. Fue capturado el 17 de septiembre cuando intentaba huir desde Aguas Verdes (Tumbes) hasta Ecuador.

Unas de sus primeras declaraciones fueron que el doble asesinato se cometió porque Rubén Matamoros, el ciudadano venezolano, se habría quedado con s/500 de una venta de droga y que el peruano Jafet Torrico fue ultimado por solo ser amigo del extranjero. Además, dijo que solo lo contrataron para transportar los cadáveres descuartizados.

“Yo creo que a esos hombres los han picado por una plata de una droga. Creo que ellos se lo buscaron, la droga en Venezuela no es para jugar, no es caramelo ni nada de eso. Si me dan bolsitas yo tengo que entregar el dinero, pero ellos no entregaron todo el billete y eso en Venezuela se respeta", agregó ‘Guasón’ en el interrogatorio, según un medio local.