Trujillo: joven denuncia que su maestro la discrimina por su discapacidad

Una grave denuncia es la que presentó una estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), quien aseguró que su profesor la ha hecho víctima de episodios de agresión psicológica y hasta física. Según Estefany Loyola García, joven denunciante, su maestro la discrimina en su aula de clases por la discapacidad física que padece a raíz de su enfermedad conocida como la Osteogénesis.

El portal ‘La Industria’ registra que fue el docente de la UNT Carlos Vilela Desposorio quien agredió a la estudiante psicológicamente.

Además de ello, registra, le lanzó algunos objetos en su función como maestro del área de laboratorio.

Loyola García relató que los insultos que recibían se dirigían a su discapacidad de no poder caminar: “Todas las clases prácticas comenzó a decirme que yo no podía caminar, porque estaba gorda, que tenía obesidad y que mis brazos eran gordos, que por ese motivo, mis piernas no aguantaban mi peso", precisó la estudiante originaria de Trujillo.

La joven refirió además que pasaba por alto estos episodios de agresiones del docente por temor a que una reacción pudiera tener repercusión en sus notas de la universidad: “Yo los dejaba pasar por miedo a que tenga represalias con mis notas, por ser el coordinador del curso. Llegó un momento que me quita una lámina de laboratorio de las manos y la lanza por encima de mis cosas, diciéndome que yo no puedo hacer nada”, añadió la estudiante.

Un video filmado por la denunciante pudo registrar aquella agresión. Este viene siendo analizado por la Fiscalía, quien viene analizando el caso.

Los temores de Loyola García se confirmaron luego de que ella hiciera pública la denuncia y es que según precisó, el docente Carlos Vilela habría alterado su calificación.

PUEDES VER Municipalidad de Ate tomará acciones legales contra mujer que insultó a fiscalizadores

“El docente logró desquitarse con mis notas, tomando represalias por la denuncia por agresión que le hice, y me desaprobó sólo a mí de entre más de 100 alumnos, sólo yo he sido desaprobada”, reveló la joven quien puntualizó que esas notas no tienen justificación pues siempre ha sido responsable: “yo tengo notas de “05” en prácticas que nunca falte, he asistido a todas mis clases, entregado todos mis trabajos y realizado las prácticas”.