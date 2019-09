Villa el Salvador: recolectan 300 kilos de basura en la Playa Venecia

Representantes de la Unión Europea y del Ministerio del Ambiente recolectaron cerca de 300 kilos de basura en la Playa Venecia, en Villa El Salvador, junto con voluntarios, recicladores, la sociedad civil y miembros del Ejército Peruano en el marco del Día Internacional de Playas y el Día Interamericano de la Limpieza y la Ciudadanía (Diadesol).

De esta cantidad, 220 fueron no aprovechables y 80 aprovechables. “Este trabajo conjunto, Ejército, voluntarios, peruanos, jóvenes de la Unión Europea, es ejemplar. Lo que hemos hecho hoy lo están haciendo en todo el mundo, es un esfuerzo mundial. Los residuos recogidos a lo mejor vienen de Europa, Asia, África o del vecino de al lado. El mar no conoce fronteras, debemos cambiar nuestros hábitos de consumo para no contaminarlo y tener un mejor futuro”, comentó el embajador de la Unión Europea en el Perú, Diego Mellado.

PUEDES VER Callao: recogen 57 mil kilos de basura marina en playa Márquez

En tanto, la viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Albina Ruiz, agradeció a los recicladores por la labor que realizan y al Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil por acudir a la limpieza de la playa. “Sigamos educando a la gente, seamos consumidores responsables, no ensuciar siempre será mejor que limpiar”, sostuvo.

La campaña emprendida por este sector logró reunir a aproximadamente 27.000 voluntarios de diferentes partes del Perú. Se realizó la limpieza de playas, ríos, humedales, barrios, calles y parques.

El objetivo de ambas entidades fue reducir el impacto de los residuos de plástico y de los microplásticos arrojados al mar, los cuales representan un potencial daño a la salud pública y al ambiente.

PUEDES VER Nadie asume responsabilidad por contaminación de drenes

A la actividad asistieron el embajador de Alemania, Stefan Herzberg; Diego Mellado, embajador de la Unión Europea; representantes del Proyecto Bicentenario, la ONG Ciudad Saludable, Recicladores del Perú, Voluntarios del Perú, entre otros.