Diez universidades públicas y 39 privadas aún no se licencian

Por: Carlos Contreras Chipana

El 20,4% de universidades del país se encuentra aún en proceso de licenciamiento institucional que culmina en diciembre próximo, informó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), luego de explicar las razones para denegar la autorización que solicitaba la Universidad Privada Juan Pablo II, ligada al ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, y de la Universidad Privada de la Selva Peruana (Iquitos).

Este porcentaje está constituido por 10 universidades públicas y 39 privadas, las cuales tienen solo tres meses para demostrar que cumplen con las condiciones básicas de calidad.

“Tenemos 80 universidades licenciadas, 16 denegadas y otras 49 que siguen en el proceso de licenciamiento. La labor técnica y objetiva de la Sunedu continúa”, explicó una fuente de esta institución pública que nuevamente está en la mira de la Comisión de Educación del Congreso, presidida hoy por la legisladora Tamar Arimborgo.

De esta manera, según pudo comprobar La República, de las 49 universidades que se encuentran en incertidumbre, 40 no han logrado cumplir las exigencias mínimas, por lo que la Sunedu les ha requerido presentar un Plan de Adecuación en el que deben considerar actividades, cronograma y presupuesto para alcanzar las condiciones básicas, y así poder obtener el licenciamiento.

En este grupo figuran conocidas universidades privadas como la Inca Garcilaso de la Vega, la Privada Sise, la Peruana de las Américas, la Santo Domingo de Guzmán, la Señor de Sipán y la Norbert Wiener.

También están la Universidad Alas Peruanas, así como la de Tumbes, la José Faustino Sánchez Carrión, la de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) y la Federico Villarreal. Todas ellas tienen un Plan de Adecuación aprobado y se esperan resultados.

Para completar la lista de 49 universidades que buscan el licenciamiento hace falta mencionar a las cinco que han pasado a la etapa de verificación presencial (entre ellas, la San Juan Bautista), a las tres que siguen en la fase documentaria (la del Callao, la Pedro Ruiz Gallo y la Católica Los Ángeles de Chimbote) y a la Universidad Nacional Ciro Alegría, que aún no ha abierto sus puertas y que debe esperar nuevos trámites.

Nuevas denegadas

La Universidad Privada Juan Pablo II, vinculada al ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, y la Universidad Privada de la Selva Peruana han sido las últimas en recibir la denegatoria de su licenciamiento.

Ayer, Joaquín Ramírez sostuvo que esperaba que la decisión de la Sunedu no haya sido política, teniendo en cuenta que es uno de los fundadores de la Universidad Juan Pablo II. "Con el licenciamiento, inversionistas tomaron el control académico y administrativo. El emprendimiento, lamentablemente, no fue posible", agregó. En tanto, hasta ayer la casa de estudios no se había pronunciado, por lo que sus 930 alumnos esperaban que se les brinde opciones.

En Iquitos, la Universidad Privada de la Selva Peruana informó que cumplirá el fallo de la Sunedu; sin embargo, lo calificó de arbitrario. Así, señaló que presentarán un recurso de reconsideración para dejar sin efecto esa medida.