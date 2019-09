Puente Piedra: sujetos fingen pasear a mascota para robar a empresario [VIDEO]

Nueva modalidad de la delincuencia. Dos sujetos fingen pasear a su perro para robar las pertenencias a un empresario, en Puente Piedra.

El suceso ocurrió el miércoles 11 de septiembre, alrededor de las 10:30 de la noche, en la puerta de una vivienda ubicada en la calle Shrangilla, en el distrito en mención.

Tal como lo captaron las cámaras de seguridad, los dos sujetos paseaban a su mascota mientras que el comerciante estacionaba su camioneta en la cochera de su inmueble. Tras ver que baja del vehículo, los delincuentes lo cogotean y le quitan su teléfono móvil y su billetera.

Luego del robo, el amigo de la víctima hace lo posible para alcanzarlo, mientras que el principal afectado maneja su automóvil e inicia una persecución.

A pesar de que los vecinos intentaron auxiliarlo, los sujetos huyeron con todo lo robado. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad fueron entregadas a la comisaría del sector, quienes se encargarán de la investigación del caso.

Por su parte, el comerciante, que fue víctima de la delincuencia, indicó que no pudo identificar a los ladrones. Asimismo, comentó que los robos son constantes y que los vecinos se encuentran sumamente preocupados por la situación.

“Acá los robos son constantes. Yo varias veces me salvado, pero esta vez me distraje y no puedes verlos”, señaló.

Ante ello, el ciudadano pide aumentar la seguridad y solicita mayor presencia policial.