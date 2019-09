En Arequipa mujer ingirió veneno luego de ser víctima de asalto dos veces

Una joven madre de familia de 26 años decidió acabar con su vida ingiriendo veneno, luego de haber sido víctima de robo en dos ocasiones en menos de un mes.

La mujer de nombre Julvia C.C. fue encontrada sin vida el último jueves por su pareja al interior de su vivienda, ubicada en el pueblo joven Tomasa Tito Condemayta en el distrito de Miraflores en Arequipa.

Eran aproximadamente las 18:00 horas del último jueves cuando su pareja la encontró. Al costado de su cuerpo dejó una carta donde detalló el motivo por el cual había tomado la fatal decisión.

“Perdón con todos, los amo, pero últimamente he tomado decisiones equivocadas, perdí los celulares. Pensé que había encontrado la solución, pero en el camino me encontré con personas falsas y me estafaron con la laptop, soy muy tonta e ilusa espero me perdonen", se lee en la carta que dejó Julvia.

Se supo que días atrás, unos delincuentes le habían robado a Julvia dos celulares de última tecnología que ella llevaba. Según su carta, cuenta que ya había encontrado una solución. Sin embargo, la madre de familia fue estafada el último jueves por la mañana por una pareja. Los facinerosos se habían acercado a ella y la engañaron aludiendo que se había ganado el premio de una lotería.

Tras persuadirla, la pareja la convenció para que ella les entregue su mochila donde llevaba una laptop a cambio del premio.

Al ver que la pareja no regresaba, terminó por convencerse que había sido nuevamente víctima de robo así que acudió con su pareja a la comisaría a denunciar el hecho.

Pero no quedó ahí. Al parecer la mujer entró en un cuadro de depresión y eso la impulsó a tomar la fatal decisión. Su cuerpo fue internado en la morgue de Arequipa. Deja un bebé de dos años en la orfandad.