Se inició ‘pico y placa’ con críticas de camioneros

Por: Fernando Leyton

La restricción de circulación para vehículos de carga pesada, precisó ayer el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se aplicará a pesar de la oposición de operadores logísticos y empresarios, quienes amenazaron con “denunciar” a la autoridad municipal por las supuestas pérdidas que ocasionará la medida.

“Me parece que no puede haber intocables. ¿Qué se creen estos señores? (…) Aquí vamos a poner orden por encima de cualquier cosa”, declaró enérgico Muñoz Wells. “Esa regla de que no me pueden tocar porque tengo tal poder económico o hago tal cosa, con nosotros no existe. Tenemos que regular para todos en la búsqueda del bien común”, agregó.

Según el alcalde, la norma que establece el ‘pico y placa’ para camiones, remolques y semirremolques, además de ser “una norma bastante flexible”, incluye ya las sugerencias que los transportistas y gremios empresariales hicieron al revisar la propuesta original.

En respuesta, el Gremio de Transportes y Logística (GTL), representado por Geovani Diez, advirtió que la restricción ocasionará pérdidas diarias por más de US$ 45 millones.

Aunque no brindó detalles sobre la fórmula que utilizó para calcular esa cifra, el directivo indicó que el monto se trasladará al usuario final, lo que implicará un incremento en el precio de algunos productos básicos.

Diez agregó que para aplicar una medida de esta naturaleza se necesitan "plataformas logísticas" que permitan conservar las mercancías durante las horas en que los camiones no puedan circular.

La implementación de dicha infraestructura, dijo el empresario, es responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad que no respondió a las consultas de La República.

En este contexto de posiciones públicas encontradas, Muñoz precisó que la iniciativa se encuentra en fase de prueba y que está sujeta a modificación.

“Mientras que estaba en Miami (en el arbitraje contra Lamsac) he estado intercambiando algunos ‘whatsapps’ con la presidenta de la Confiep, la señora (María Isabel) León, y nos vamos a juntar a conversar. Siempre es bueno ir ajustando cosas. Por eso la norma tiene naturaleza piloto”, declaró.

Quien también criticó la medida fue el alcalde de Ate, Edde Cuellar, quien lamentó que la restricción para carga pesada no se aplique en la Carretera Central. Según explicó, dicha vía tiene tramos urbanos que están colapsados por la gran cantidad de camiones y por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

Al respecto, es oportuno recordar que el 'pico y placa' para estos vehículos inició ayer en periodo de prueba en un sector de la Panamericana Sur y se extenderá luego a la Panamericana Norte y la vía de Evitamiento, aunque la fecha para ello todavía no ha sido definida.

Muñoz señaló que las evaluaciones técnicas definirán si es conveniente replicar la medida en la Carretera Central.

Fiscalización

Al respecto, el general PNP Jorge Lam, jefe de la División de Tránsito, informó que se han distribuido a más de 300 agentes en las distintas avenidas en las que se aplica el ‘pico y placa’, así como en sus rutas alternas.

Solo en el caso de la restricción para vehículos particulares, la Policía ha impuesto más de 71 mil papeletas desde el 5 de agosto, cuando finalizó la "fase educativa". El oficial señaló que la mayoría de multas se impuso en los primeros días de implementación.

"Gradualmente viene bajando la cantidad semanal (de infracciones). Eso quiere decir que la población viene acatando la medida y que está teniendo resultados. No podemos abandonar este plan porque está funcionando", dijo Lam.

La meta: reducir el caos

El municipio de Lima proyecta que la nueva versión del 'pico y placa' permitirá reducir la congestión vehicular en 30%, especialmente en horas punta.

De acuerdo con el decreto de alcaldía Nº 011, la "red vial de carga" en la capital está formada por 15 avenidas principales, entre ellas la Panamericana Norte y Sur, Evitamiento, Zarumilla, Trapiche, Túpac Amaru y otras.

Fuera de ellas, los remolques y semirremolques (tipo N3, O3 y O4), es decir, los más grandes, solo podrán circular en dos franjas horarias durante el día y la noche (ver infografía).

En la primera etapa, que se aplicará entre la avenida Mateo Pumacahua y El Derby, en la Panamericana Sur, se aplicarán restricciones según el número de placa. Las unidades tipo N2 y N3, que movilizan hasta 12 toneladas, podrán circular por los dos carriles de la derecha.

Peajes y cerco de San Marcos en espera

Muñoz dijo esperar que el arbitraje por la tarifa del peaje con Lamsac se resuelva en unos seis meses. En las audiencias que iniciaron el domingo se han presentado pericias económicas para demostrar el desequilibrio financiero, además de pericias de la normativa civil para probar que el contrato tiene un vicio de nulidad de origen.

El alcalde anunció que dialogará con los estudiantes de San Marcos para hallar una solución al problema del cerco perimétrico.

Las cifras

- 35 mil vehículos de carga pesada tienen registro para circular en Lima.

- 70% de las unidades de carga se movilizan entre Lima y el Callao, según el GTL.