S.J.L.: comercializador de droga culpa a hermano al ser intervenido [VIDEO]

En el distrito de San Juan de Lurigancho, tres hombres, que supuestamente trabajaban en un centro de lavado de autos, fueron detenidos por efectivos de la Policía con más de dos kilos de marihuana. Dos de los intervenidos negaron ser dueños de la droga e incluso uno acusó a su familiar.

‘’De mi hermano es su merca. Mi hermano no está acá, él fuma (...). Yo he estado en mi trabajo normal’’, indicó el joven ante los agentes del Escuadrón Verde. Mientras que su compañero también negó ser dueño de la marihuana que fue hallada. ‘’No es mía. Yo no he traído nada’’, aseguró el sujeto.

Según el coronel Dino Escudero, el centro de lavado de autos, en donde supuestamente trabajaban, era usado como fachada para vender la droga.

Escudero, quien también es jefe del Escuadrón Verde, señaló que los presuntos comercializadores de estupefacientes ‘’tenían dos bolsas de polietileno en flagrancia’’. Uno de los paquetes pesaba 1 963 gramos, mientras que el otro 526 gramos.

Los tres sujetos fueron identificados como Renzo Montalvo Perales, Alenxader Hirochi Palomino Uchida y Neyson Casimiro Palomino.

Los presuntos integrantes de la banda ‘Los Carwash de Checa’ fueron trasladados hasta el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) de San Juan de Lurigancho para así continuar con las investigaciones correspondientes.

‘’Esta droga, que viene en bruto (...) es transformada en pequeños ‘pacos’ y vendida al menudeo en centros de diversión, como discotecas o lugares de afluencia pública’’, agregó el jefe del Escuadrón Verde sobre la mercadería decomisada.