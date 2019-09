Picantería peruana para el mundo

Deysi Pari

La Sociedad Picantera de Arequipa se impuso un nuevo reto: que la picantería peruana sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Nacionales Unidas para la Educación y Cultura (Unesco).

Esta cocina proviene de la Colonia. En esa época, eran chicherías donde los parroquianos encendían sus paladares con pequeños picantes y los apagaban con la bebida de maíz, la chicha. Con los años, el negocio dio prioridad a la gastronomía condimentada de picante. Las picanterías se concentran en Arequipa, Cusco y los chicheríos de Piura.

Miguel Barreda Delgado, presidente de la Sociedad Picantera, señaló que los fundamentos de la postulación serían los utilizados por la picantería arequipeña para alcanzar el título de Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2014.

En ese año, se la reconoció por conservar una larga tradición y un espacio de interacción entre ciudadanos de diversas clases sociales.

Miguel Barreda sustentó que los factores comunes, entre los casos de Arequipa, Cusco y Piura, son la importancia de la tradición, la diversidad de las recetas, la cadena productiva y la forma de comer. "Ir a una picantería significa socializar de una determinada forma", dijo.

Para armar el expediente, están en contacto con una organización de Cusco, similar a la Sociedad Picantera de Arequipa. En Piura buscarán el apoyo de las municipalidades. Y cuanto antes contactarán con el Ministerio de Cultura.

Candidatura del ceviche

A inicios de año, el Ministerio de Cultura anunció la postulación del ceviche como elemento representativo de la cocina tradicional para la postulación de un elemento de la cocina peruana a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de Unesco.

Barreda considera que esta postulación no es acertada, pues no se puede centrar la cocina peruana en un solo plato. Puso como ejemplo que la cocina francesa es reconocida en el mundo por su conjunto de potajes, no por un solo plato. En ese sentido, el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, envió una carta al presidente Martín Vizcarra, para que tome cartas en el asunto.

El historiador Jorge Bedregal explicó que hay un trabajo avanzado con la Cancillería peruana para lograr esta meta. "El intento de patrimonializar esta tradición busca reconocer un tesoro cultural que tiene el Perú", dijo.

Festisabores

Ayer, la Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR) presentó la décimotercera edición de Festisabores. Este año se realizará en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes del 31 de octubre al 3 de noviembre. El jueves 31 y viernes 1, el costo de la entrada será 5 soles y, el 2 y el 3, 10 soles.

Javier Chávez, presidente de AGAR, manifestó que habrá 55 expositores y esperan una asistencia superior a 30 000 personas.

Distinguen a Nueva Palomino

La picantería Nueva Palomino ganó el premio al mejor restaurante de Arequipa, como parte del Premio Summum 2019. Se llevó el título tras competir con otras nueve finalistas, como Chicha, La Benita de los Claustros, La Lucila, etc. La selección se hizo luego de una encuesta realizada por Ipsos Perú a 5 000 comensales y 500 chefs.