Hermanas viven en la pobreza porque inquilino no les paga y se niega a dejar su casa [VIDEO]

Desbordadas por la rabia y la indignación, un par de hermanas afirmaron vivir en condición de pobreza pese a tener una vivienda valorizada —según estiman— en más de un millón de soles, por el simple hecho de que el inquilino a quien le arrendaron su propiedad, no les paga la renta y se niega a abandonar su predio.

La tragedia de las hermanas María y Úrsula Inmenso Gonzales inició cuando regresaron al Perú luego de radicar durante 30 años en Venezuela, en donde ciertamente tuvieron una vida próspera, pero que no resistió la grave crisis que asola el país llanero en la actualidad.

Como consecuencia de esta situación, al verse en Lima sin un medio de subsistencia, las señoras decidieron arrendar la propiedad que les dejaron sus padres en calidad de herencia, ubicada en el jirón Victorino Laines 1489, en el Cercado de Lima.

Y así lo hicieron en agosto de 2017, cuando, ante un notario y con una cláusula de allanamiento, alquilaron el predio a un hombre identificado como Matías Ezequiel Leyes por el periodo de un año.

Sin embargo, según cuentan las hermanas al noticiero Buenos Días Perú, 8 meses después de celebrarse el contrato, Matías Ezequiel Leyes dejó de pagarles la mensualidad del alquiler y, más aún, hasta la fecha, pese a que el periodo acordado ya venció, continúa habitando la vivienda de más de 400 metros cuadrados sin pagar nada más que los servicios.

“Nosotros no tenemos ni qué comer. Estamos vendiendo caramelos en los buses para sobrevivir y no eres capaz de salir. ¡Sal de ahí!”, espetó, entre lágrimas, la señora María Inmenso Gonzales frente a su vivienda, a la cual, sin embargo, no puede ingresar.

Ahora, mientras habitan una pequeña habitación, las hermanas Inmenso Gonzales esperan que se resuelva la denuncia de desalojo que interpusieron ante el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Lima, a cargo de la jueza Miriam Velásquez Moreno.

Por su parte, Matías Ezequiel Leyes, consultado por el noticiero citado, alegó que solo se retirará del inmueble cuando el juzgado emita una sentencia de desalojo.

Pornografía

Las hermanas Inmenso Gonzales, por otro lado, denunciaron que Matías Ezequiel Leyes utiliza su casa para grabar presuntos videos pornográficos que este mismo protagonizaría.

“Nos indigna a nosotras que esta casa, que nuestros santos padres nos heredaron a las dos; sencillamente este sinvergüenza está grabando videos pornográficos […] dentro de la casa, dentro de los dormitorios, dentro de la terraza”, dijo una de las hermanas.

Asimismo, señalaron que Leyes habría también subarrendado el predio a otras personas.