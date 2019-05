Terremotos: ¿Es correcto medir los grandes sismos con escala de Richter?

La madrugada del último domingo un sismo de magnitud 8 sacudió la selva peruana, sintiéndose además en Lima y otras regiones del país. Según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro del sismo fue a 70 km al sureste de Lagunas, en Alto Amazonas, Loreto.

La localización de nuestro país en el conocido Círculo de Fuego del Océano Pacífico, que concentra el 85% de la actividad sísmica mundial; además, de la ubicación de la costa peruana afectada por el cruce de dos placas tectónicas: la de Nazca y la Continental, nos mantiene propensos a padecer continuamente sismos.

Los movimientos telúricos son frecuentes, así como los informes reportados por el IGP y los medios de comunicación. Al encontrarnos ante esta realidad, resulta importante conocer todo lo relacionado con los sismos, como por ejemplo su correcta medición.

¿Es correcto mencionar escala de Richter?

Es poco sabido que desde hace algunas décadas la “escala de Richter” no se utiliza para los grandes sismos, como el ocurrido el último domingo en Loreto. En esa línea, IGP no mencionó la escala al momento de reportar el fuerte movimiento telúrico.

SISMO YURIMAGUAS ACTUALIZADO

Fecha y Hora Local: 26/05/2019,02:41:12

Magnitud: 8.0

Profundidad: 135 km

Latitud: -5.74

Longitud: -75.55

Intensidad: VI-VII Lagunas, Yurimaguas

Referencia: 60 km al S de Lagunas, Alto Amazonas - Loreto

Mapa: https://t.co/mdFPrVWVda — Sismos Perú IGP (@Sismos_Peru_IGP) 26 de mayo de 2019

La escala de Richter mide los sismos más frecuentes con valor inferior, alrededor de un máximo de 6.5, lo que significaría que todo terremoto tendría siempre esa magnitud o menor.

Ante ello, los sismos superiores a los 6.5 son medidos con la escala de Magnitud de Momento (Mw). Se trata de un método de medición que se introdujo en 1979 por Hanks y Kanamori, basado en el momento sísmico.

La Magnitud de Momento (Mw) mide el tamaño de los eventos en términos de la cantidad de energía liberada. De acuerdo con el sismólogo Mitch Withers, del Center for Earthquake Research and Information (CERI) de la Universidad de Memphis en Estados Unidos, “Mw es preferible cuando está disponible porque refleja más fielmente la liberación de energía”.

No obstante, es recomendable no especificar la escala o el método de medición en relación al movimiento telúrico registrado, para evitar incurrir en un error y no confundir a la ciudadanía. Además, no es correcto el uso de grados, lo adecuado es referirse como “magnitud”.