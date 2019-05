Funcionarios de municipio de Piura envueltos en corrupción

Al menos cuatro funcionarios que laboran en la División de Transportes de la Municipalidad Provincial de Piura (MPP) estarían involucrados en las presuntas emisiones irregulares de autorizaciones y permisos a conductores desde el año 2015.

Tras el allanamiento ejecutado por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional a las oficinas de la División de Transportes, el regidor Daniel Verástegui señaló que actualmente existen cuatro funcionarios que trabajan en la Gerencia de Transportes desde el año 2015, quienes podrían estar vinculados a las renovaciones que dieron de manera irregular.

El también presidente de la Comisión de Transportes dejó entrever que se trataría del jefe de la División de Transporte, Oscar Funes; el jefe de la División de Transportes, Anastasio Mujica; el jefe de la División de Tránsito, Víctor Sernaqué y el técnico del área de Transportes, Pedro Mendoza. Asimismo, habría un quinto funcionario implicado que hasta hace poco laboraba en la comuna.

Verástegui mencionó que son funcionarios que mantienen sus cargos desde la anterior gestión, de manera que estuvieron presentes cuando se cometieron los hechos irregulares. No obstante, descartó se vaya a remover a algunos funcionarios mencionados alegando que aún no existe una acusación formal.

“En este momento no hay una sindicación a alguien, pero en aras de la transparencia vamos a brindar todas las facilidades para que el Ministerio Público continúe con su labor”, expresó.

Por su parte el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, aseveró que se mantendrá pendiente de los resultados de la Fiscalía para sancionar a los responsables que emitieron renovaciones de autorizaciones de taxis falsas.

Retraso

Luego del allanamiento liderado por la fiscal adjunta provincial Jennifer Fernández, a las oficinas de la División de Transportes de la comuna piurana, el regidor Daniel Verástegui advirtió que probablemente se genere un retraso en la emisión de documentos hacia los transportistas.

El regidor dio a conocer que el decomiso de equipos informáticos y documentos, que datan desde los años 2015 y 2016, retrasaría los servicios que ofrece la institución.

Clave

El jefe de la División de Transportes del municipio provincial, Anastasio Mujica, es uno de los funcionarios de la anterior gestión, que ya había sido separado por la desaparición de 35 actas de control en abril de este año; sin embargo, mantuvo su cargo tras una resolución del Poder Judicial.