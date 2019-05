Senamhi: Llovizma en Lima se intensificará durante la tarde y la noche

Con mayor intensidad durante la tarde y la noche de este viernes caerá sobre Lima la llovizna que desde ayer se viene haciendo presente en la capital, informaron fuentes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Senamhi.

Consultada por la agencia Andina, la meteoróloga Mitza Puza Rivas señaló que la llovizna "ha sido generalizada en Lima Metropolitana", y detalló que la humedad "llegó al 100 por ciento" durante las primeras horas de este viernes. Asimismo, indicó que "por la tarde y noche de hoy se volverá a intensificar".

Puza Rivas comentó que la llovizna que cayó en Lima desde hace 12 horas generó valores de 0.4 litros por metro cuadrado en una hora, lo cual, anotó, es muy intenso para la capital.

Por este motivo, la experta estimó que la llovizna continuará aún durante todo el fin de semana, aunque en menor intensidad y con la posibilidad de que el domingo pueda salir incluso el brillo solar en algunos distritos de la capital.

En tanto al origen de la llovizna, la metereóloga señaló que esta se debe a la presencia de un vórtice ciclónico, al cual describió como un sistema de vientos que suele presentarse en invierno y que, al posicionarse y girar en el mar, frente a Lima, lleva la humedad hacia la tierra.

Cabe destacar, sin embargo, la inusualidad del fenómeno en la fecha, pues en este momento vivimos la temporada de otoño y no la de invierno, la cual recién comenzará de manera oficial el próximo 21 de junio a las 10:54 de la mañana.

En tanto a la temperatura, el Senamhi precisó que este viernes se registraron 17 ° C en los distritos del oeste de Lima, 16 ° C en los del este y 17 ° C en el Callao. Asimismo, precisó que la temperatura máxima será de 21 ° C, acompañada por un cielo nublado.

El sábado 25 y domingo 26 de mayo, la temperatura máxima será de 22°C y la mínima de 16°C, pronosticó el Senamhi.