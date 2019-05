Madre denuncia que su niño de seis años fue agredido por un adolescente al interior de su colegio [VIDEO]

Un niño de seis años, alumno del colegio Mateo Pumacahua de Surco, fue agredido por otro estudiante del quinto año de secundaria al interior de dicho centro educativo. Producto de la presunta golpiza, el niño terminó con los labios reventados, el rostro hinchado y perdió un diente.

“Yo llego a las 6:00 p.m. a recoger a mi hijo al colegio y la profesora me dice que ha ocurrido un accidente. 'Su hijo salió corriendo al baño y se chocó con otro niño', me dijo. Yo fui al doctor y él me dice que no es un accidente. Y, efectivamente, es una agresión. Mi hijo no puede dormir en las noches”, declaró la madre de la víctima para Latina.

Además, la mujer denunció que no fue alertada de lo sucedido oportunamente y que no ha recibido ayuda de la institución educativa. Ahora, ella pide que las autoridades puedan investigar este hecho. Cabe indicar que el niño, víctima de lo que sería un caso de bullying, tiene autismo leve.

Por su parte, el director del colegio, Danilo Carrizales, aseguró que no llevaron al menor a la posta médica, ubicada a dos cuadras del centro educativo, porque no tenía heridas visibles en ese momento.

“Cuando yo he ido a ver al niño, no tenía las heridas que la foto muestra ahora. Solamente lloraba. La profesora le echó una crema del botiquín. Ella ha seguido al protocolo”, declaró para el citado medio.

Además, dijo que el alumno de secundaria estaba mortificado por lo sucedido y que, incluso, pidió disculpas al niño.