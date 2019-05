Conductor denuncia a SAT por papeletas fantasmas que suman más de 16 000 soles [VIDEO]

Amador Liberato Mamani es un conductor que vendió su vehículo en el 2018. En ese momento, él no tuvo problema alguno. No obstante, un tiempo después le llegó un aviso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en donde le notificaban que tenía tenía ocho papeletas que sumaban 16 800 soles. El hombre se encuentra desesperado, ya que no tiene el dinero necesario para poder pagar la deuda y cuando intenta encontrar las fotopapeletas, estas no figuran en la página web de la institución.

El conductor señaló que las fotopapeletas son por supuestamente haber usado su vehículo para realizar el servicio de colectivo informal en el trayecto hacia su trabajo. Algo que él niega, ya que solo haría uso de su automóvil para ir y regresar a su centro laboral de manera directa.

En un principio, después de haber vendido su vehículo, Liberato recibió un mensaje de texto del SAT que le informaba que tenía cinco papeletas, la cuales sumaban 10 500 soles. Él hizo su descargo de una de estas. Sin embargo, no recibió ninguna notificación luego de ello. Asimismo, explicó que tiempo después se le comunicó que tenía ocho papeletas.

Liberato Mamani aseguró no haber firmado ninguna de estas. Además, que tampoco le llegó la fotografía de las infracciones y que cuando las ha buscado en internet, no logra encontrarlas. De acuerdo al documento de la venta del vehículo, ‘’la respuesta a consulta en línea sobre papeletas de tránsito que proporciona la página de la municipalidad del Callao (...) no refleja los datos actualizados’’. No obstante, Libertado Mamani afirmó no haber hecho colectivo informal tal como señala el SAT.